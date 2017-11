NTK Sỹ Hoàng khuyên Hoàng My thôi làm giám khảo HH Hoàn vũ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Á hậu Hoàng My đã có những chia sẻ so sánh thiệt hại của cơn bão số 12 với những "mệt mỏi" mà các thí sinh trong HHHV phải chịu khiến cho cô phải chịu nhiều "gạch đá" của dư luận. NTK Sỹ Hoàng, với tư cách là một trong những giám khảo của cuộc thi Miss International 2017 vừa mới diễn ra khá thành công đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.



Á hậu Hoàng My. NTK Sỹ Hoàng đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ việc "lỡ lời" của giám khảo HHHV Hoàng My. >>>> Mời quý độc giả xem video "Trailer tập 5 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam2017". Nguồn: BTC:

Từng là giám khảo của HHHV, NTK Sỹ Hoàng cho rằng có lẽ BTC đã phải chịu khá nhiều sức ép từ phía nhà tài trợ khi phải tổ chức chương trình với điều kiện thời tiết không ủng hộ. "Lần trước tôi có tham gia làm giám khảo của cuộc thi và mọi việc được tổ chức rất tốt. Năm nay thì lại xảy ra sự cố đáng tiếc. Tôi nghĩ trong mọi việc muốn thành công đều cần phải có thiên thời đia lợi nhân hòa. Cuộc thi năm nay rơi vào đúng thời điểm mưa bão đáng lẽ ban tổ chức nên xem xét lại việc tổ chức. Khi đó mọi người lo chống bão và người dân chịu nhiều tổn thương vì bão. Có thể họ đã chịu sức ép lớn từ nhà tài trợ"- NTK Sỹ Hoàng chia sẻ.

Cựu giám khảo cuộc thi Miss International 2017 cho biết thêm về vụ việc "tai nạn" phát ngôn của Hoàng My khi đang là giám khảo của HHHV 2017. "Hoàng My cho rằng vấn đề các cô người đẹp chịu búa rìu dư luận lâu dài. Còn bão thực tế đến rồi đi. Tại sao lại đi so sánh giữa thiệt hại của bao nhiêu người, kể cả cái chết với bàn tay nõn nà của các người đẹp. Thật không thể tưởng tượng.

Suy cho cùng bão là do thiên nhiên, trời đất, nhiều người chịu đựng mất mát, thiệt hại. Còn bão của các cô hoa hậu là do các cô chọn chứ có ai bắt các cô đi thi đâu. Nhiều người hỏi tôi rằng phát ngôn của Hoàng My có thể coi là tai nạn không? Tôi cho rằng không thể coi là tai nạn được. Khi mình nói thì còn châm trước là lỡ lời, đằng này là viết mà".

Việc Hoàng My với phát ngôn đầy tranh cãi của mình đã khiến cho không ít người đặt dấu chấm hỏi về vai trò giám khảo của cô trong HHHV 2017. Là một giám khảo nhưng lại có những phát ngôn thiếu kiểm soát, liệu Hoàng My có làm tròn trách nhiệm của mình hay không? NTK Sỹ Hoàng nhận định: "Ở đây vấn đề thuộc về danh dự nên tự khắc họ phải rút lui. Trong cuộc sống mình lại việc gì đó sai sẽ tự xấu hổ, chứ không phải đợi đến người khác nhắc nhở. Tôi nghĩ là rút hay không là do nhận thức của họ.

Họ hành xử theo chiều hướng nào thì sẽ quyết định hình ảnh của họ trong mắt khán giả. Nếu họ làm đúng đắn thì sẽ giảm bớt phần nào phản ứng từ khán giả. Nếu cứ bất chấp làm không cần biết đúng sai thì điều này vô cùng nguy hiểm".