Hoàng My nói gì khi bị tố cố ý đánh trượt thí sinh?

Thanh Trang tố bị Hoàng My cố ý đánh trượt khỏi top 45 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Về phía Hoàng My, cô đã lên tiếng.

Mới đây, Thanh Trang bất ngờ úp mở lý do bị trượt khỏi top 45 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là do Hoàng My. Cụ thể, Thanh Trang chia sẻ rằng tại vòng sơ khảo, cô bị một nữ giám khảo liên tục đối chất về sở thích mua sắm.



“Chị còn hỏi tôi rằng: "Em nghĩ rằng khi yêu, bạn trai phải có trách nhiệm cung phụng cho em sao?". Tôi đã trả lời rằng: “Đó không phải là cung phụng, em nghĩ nếu bạn trai thương em sẽ không để em thiệt thòi so với những cô gái khác”, Thanh Trang nói.

Dù Thanh Trang không chỉ đích danh nữ giám khảo này nhưng nhiều người cho rằng cô đang nhắc đến Hoàng My bởi trước đây Hoàng My từng đăng tải status không đánh giá cao những thí sinh có sở thích mua sắm.

Thanh Trang (phải) - Hoàng My. Ảnh: FBNV

Trước lời tố của Thanh Trang, Vũ Hoàng My đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, Hoàng My cho hay việc loại hay giữ thí sinh là quyết định của cả dàn ban giám khảo và cơ quan kiểm toán đồng thời khẳng định không có giám khảo nào ác cảm với thí sinh.

“Trong cuộc thi có hàng ngàn lý do thí sinh không vào top và sẽ không bao giờ nên tiết lộ để tôn trọng các em mà có thể chỉ khi trong vị trí này em mới hiểu được. Giám khảo hơn ai hết thực chất là những người mong nhìn thấy các em tỏa sáng nhất", Hoàng My phân trần.

Chia sẻ của Hoàng My. Ảnh: Giadinhvietnam