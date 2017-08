Phạm Băng Băng: Hư hỏng, tai tiếng sao vẫn hot nhất Trung Quốc?

Theo Fox,của năm 2017 có thể thua kém Triệu Vy ở chỗ đứng trong làng phim truyền hình, chưa so được với Châu Tấn tại địa hạt điện ảnh. Nhưng xét đến độ nổi tiếng, Phạm Băng Băng chắc chắn không thua bất kỳ minh tinh nào.Cô - từ một diễn viên chuyên đóng vai phụ, a hoàn - trở thành bà hoàng tại ngành giải trí. Tay không tấc sắt, Phạm Băng Băng chinh chiến thiên hạ và trở về khải hoàn.Ba năm liên tiếp, cô có tên trong top 10 diễn viên thù lao cao nhất thế giới và là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi lọt vào danh sách này. Cô cũng là diễn viên nữ duy nhất được người người gọi là "Phạm Gia", ngang tầm Tinh Gia (Châu Tinh Trì).Thế nhưng, Phạm Băng Băng lại là cái tên gắn liền với hai chữ "tai tiếng", tai tiếng không ngừng và chưa từng có giới hạn cao nhất. Trong Phi thường hoàn mỹ, cô vào vai một minh tinh xinh đẹp hơn người, khiến đàn ông say đắm, phụ nữ đố kỵ.Trên, cô cướp đi bạn trai Chương Tử Di, chèn ép đồng nghiệp để thăng tiến. Vai diễn đó được cho là khắc họa Phạm Băng Băng của đời thực với đầy rẫy thị phi.Người trong ngành đều thắc mắc tại sao Phạm Băng Băng lại đạt đỉnh vinh quang giữa vòng xoáy búa rìu dư luận. "Phải chăng thượng đế quá thiên vị Phạm Băng Băng?".

Mùa thu năm 1981, cô con gái đầu lòng của nhà họ Phạm chào đời tại một bệnh viện nhỏ tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Bác sĩ đỡ đẻ Phạm Băng Băng kể: "Tôi vẫn nhớ cô bé ấy. 30 năm đón các bé chào đời, tôi chưa từng thấy em nhỏ nào xinh đẹp như thế".Từ viện trở về nhà, em gái nhỏ được gia tộc họ Phạm cưng chiều hết mực. Ông nội Phạm Băng Băng là tướng lĩnh cấp cao trong ngành hải quân. Khi nhìn cháu gái, người lính vốn lạnh lùng đã cười lớn: "Nhìn đôi mắt to sáng này, đây đúng là cháu trưởng của nhà họ Phạm".Cô bé được đặt tên Băng Băng, ngụ ý về nước biển, cũng giống như ngành hải quân. 4 năm sống cùng ông bà, Phạm Băng Băng được học múa, học hát. Năm 5 tuổi, cô được cha mẹ đón về chăm sóc.Mẹ Phạm Băng Băng là một diễn viên múa, cha là ca sĩ có tiếng tại địa phương. Gần gũi với mẹ cha, tình yêu nghệ thuật thấm vào cô gái nhỏ lúc nào chẳng hay."Ngày nhỏ, tôi thích nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật. Thứ duy nhất tôi khó chịu là dương cầm, tôi ghét đàn và có thể mâu thuẫn với mẹ chỉ vì không thích học đàn", Phạm Băng Băng kể."Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan, nghe lời người lớn", cô khẳng định. Những ngày cô chịu đòn roi của mẹ còn nhiều hơn các bạn nam cùng tuổi. Khi học tiểu học, cô không thích toán nên thường xuyên bỏ mặc môn học này.Mẹ Phạm Băng Băng từng khóc khi con gái điểm cao ngữ văn nhưng lại chỉ đạt 21 (trên 100) điểm toán. Năm đó, cô gái nhỏ mới học tiểu học đã mạnh miệng: "Về sau, con chắc chắn không cần toán học để thành tài. Mẹ yên tâm đi".15 tuổi, Phạm Băng Băng đẹp hơn nhiều cô gái tại Sơn Đông. Cũng năm đó, cô rời quê nhà, xa gia đình nuôi mộng thành diễn viên. Phạm Băng Băng đầu quân tại trường học đào tạo diễn xuất của đạo diễn danh tiếng Tạ Tấn ở Thượng Hải.Phạm Băng Băng gọi đây là "quãng thời gian đẹp nhất thời thiếu nữ". Cô được tự do sống, sinh hoạt, không bị áp lực hay quản lý từ gia đình. Nhập học nửa năm, cô được tham gia một vai khách mời trong phim có Lưu Tuyết Hoa đóng chính.Nữ diễn viên gạo cội họ Lưu ấn tượng với một cô gái trẻ xinh đẹp có thần thái nữ nhân cổ đại. Đây cũng là cơ duyên lớn trong đời Phạm Băng Băng. Sau này, chính Lưu Tuyết Hoa tiến cử cô với Quỳnh Dao, nhờ đó cô được mời tham gia Hoàn Châu cách cách."Tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn có phim mới của Quỳnh Dao, muốn mời tôi tham gia", Phạm Băng Băng nhớ lại. Năm 16 tuổi, Phạm Băng Băng nổi tiếng nhờ vai a hoàn Kim Tỏa.Đó chỉ vai phụ, nhưng các dự án mới dồn dập tìm đến cô. "Phim sau cát-xê cao gấp đôi phim trước. Tôi không dám ra đường, bỏ thói quen ngồi vỉa hè ăn thịt nướng. Lúc đó, tôi chưa chuẩn bị để trở thành minh tinh. Tiền học không phải lo, sinh hoạt phí càng là chuyện nhỏ. Tôi đã thấy mình thật may mắn", Phạm Băng Băng kể về sự phấn khích năm xưa.Ngày ấy, cô không biết rằng nổi tiếng cũng là sự khởi đầu cho những ngày tháng không thuận buồm xuôi gió. Chỉ trong một đêm, tựa như cô tự mở chiếc hộp Pandora. Mỗi ngày, tin đồn tai tiếng về Phạm Băng Băng lại khiến dư luận quay lưng.