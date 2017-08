Lee Young Ae và những khoảnh khắc lộ rõ vẻ già nua

Hơn 20 năm trong nghề, Lee Young Ae luôn được coi là một tượng đài sắc đẹp của điện ảnh xứ Hàn. Cũng chính nhờ vẻ đẹp đó mà cô được mệnh danh là "Người đẹp Oxy". Thế nhưng ở tuổi ngũ tuần, nàng Dae Jang Geum cũng không giấu được dấu vết thời gian in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp. Ảnh: Getty Images, Newsen Hình ảnh của Lee Young Ae già nua hẳn so với hình ảnh được photoshop kỹ càng. Ảnh: Dispatch, tvreport Ở tuổi 46, Lee Young Ae vẫn được khen ngợi là ngôi sao trẻ hơn so với tuổi. Cô luôn ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên khi không có phần mềm xử lý ảnh, nước da của ngôi sao xứ Hàn không được trắng trẻo, trẻ trung như hình ảnh mọi người vẫn thường nhìn thấy cô. Ảnh: Instagram Trong một chương trình mới đây khi tới nhận thư cảm ơn của chính phủ Sri Lanka vì những đóng góp của Lee Young Ae cho việc khôi phục đất nước Sri Lanka sau lũ lụt, nữ diễn viên để lộ rõ khuôn mặt già nua với những vết nám trên mặt. Ảnh: Instagram. Vài năm trở lại đây, hình ảnh Lee Young Ae đã không còn trẻ trung, mơn mởn như trước nếu ảnh của cô không được chỉnh sửa. Ảnh: dramabeans Đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường, Lee Young Ae càng lộ rõ tuổi thật bởi cô không cầu kỳ đầu tóc, mặt mộc hoàn toàn. Ảnh: Instagram Khi chụp cận mặt Lee Young Ae lộ rõ nếp nhăn, vết chân chim và không hề trẻ trung như mọi người vẫn tưởng. Ảnh: Getty Images Lee Young Ae được xem là "quốc bảo" của làng giải trí xứ Hàn. Cô giành được sự chú ý, lòng yêu mến của đông đảo khán giả tại các nước châu Á sau vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Dae Jang Geum. Hiện Lee Young Ae đang sống hạnh phúc bên chồng, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Young và hai bé sinh đôi một trai một gái. Ảnh: Instagram

