Hương Tràm méo mặt vì bị thí sinh chê khi hát Bolero

Tối 26/8, tập 3 vòng Giấu mặt The Voice Kids lên sóng. Một trong những tiết mục để lại ấn tượng nhất thuộc về tiết mục Đêm ả đào của Đặng Đình Tâm. Không chỉ thể hiện bài hát đầy cảm xúc, cậu bé còn có những nốt luyến láy đầy điêu luyện khiến cả 4 HLV đều nhấn nút xoay ghế. Sau tiết mục này, Đình Tâm còn thể hiện thêm một đoạn hát chầu văn và một lần nữa khiến người nghe trầm trồ ngưỡng mộ. Không chỉ dành những lời khen cho giọng hát rất mộc mạc, chân phương của Đình Tâm, các HLV còn sẵn sàng làm theo yêu cầu của cậu bé để thuyết phục cậu về đội. Trong khi cả Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đều nhận được điểm 10 tròn trĩnh khi cậu bé yêu cầu thể hiện một đoạn hát chèo và màn dân ca Nam Bộ, thì Hương Tràm lại chỉ nhận được điểm 9 từ Đình Tâm vì hát Bolero sai chủ đề. Hương Tràm đã "ngã ngửa" ngay trên sân khấu khi nghe được lời nhận xét phũ phàng của thí sinh nhí. Sau một lúc cân nhắc, Đình Tâm đã chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường. Để lại ấn tượng không kém trong tối qua là tiết mục Firework của giọng ca 12 tuổi – Hải Bình. Ngay từ những câu hát đầu tiên, cậu bé đã khiến 4 giám khảo vô cùng phấn khích với phong cách biểu diễn tự tin, cuốn hút trên sân khấu. Dù được các HLV khen ngợi và ra sức giành giật, Hải Bình vẫn quyết định chọn về đội của Vũ Cát Tường. Lương Phương Linh tiếp nối đêm diễn bằng ca khúc Bring me to life. Hai HLV Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã phải đua nhau trổ tài hát tiếng Anh để thuyết phục cô bé về đội. Cuối cùng, giọng ca 9 tuổi đã khước từ lời mời của Soobin để về đội nữ ca sĩ Vết mưa. Gia Hân mang đến không gian nhẹ nhàng, nên thơ với ca khúc Giấc mơ trưa và được cả 4 HLV The Voice Kids nhấn nút xoay ghế. Mặc cho các giám khảo ra sức thuyết phục, cô bé vẫn chọn về đội của bộ đôi Tràm – Tiên. Với ca khúc Chợt như giấc mơ, Phương Anh đã khiến các HLV bất ngờ với chất giọng trầm ấm, cảm xúc và cách thể hiện chuyên nghiệp trên sân khấu. Vũ Cát Tường là người bấm nút chọn trong những giây cuối cùng của tiết mục này. Cô bé 9 tuổi Xương Nhi khiến cả khán phòng “bấn loạn” khi thể ca khúc Ba kể con nghe. HLV Tiên Cookie chia sẻ: "Giọng hát của con rất đơn giản, con không xử lý gì cả nhưng rất dễ thương đúng lứa tuổi. Cô rất thích con". Soobin Hoàng Sơn cũng vô cùng phấn khích trước giọng hát "thiên thần" này, tuy nhiên, cô bé đã chọn trở thành thí sinh của cặp Tràm - Tiên. Cô bé 10 tuổi từng hát trên sân khấu lô tô Khả Vy đã khiến cả sân khấu bùng nổ với ca khúc Bão đêm đậm chất rock. Trong khi Soobin gọi Khả Vy là nữ rocker và dành nhiều lời khen về chất giọng sáng, đặc biệt có một không hai, cô bé lại khiến anh tiếc nuối khi chọn về đội Hương Tràm và Tiên Cookie. Thu Hà đã khiến cả khán phòng lắng đọng với ca khúc Huyền thoại mẹ. Mặc cho Hương Tràm phải cất tiếng hát để lấy lòng Thu Hà, hay Soobin nói nhiều lời mật ngọt dụ dỗ, cô bé vẫn quyết định về đội Vũ Cát Tường. Tiết mục khép lại chương trình thuộc về giọng ca nhí Minh Ngọc với ca khúc Đất nước lời ru. Chất giọng vang sáng, mạnh mẽ của bé 10 tuổi đến từ Nghệ An đã chinh phục được HLV Soobin Hoàng Sơn.

Tối 26/8, tập 3 vòng Giấu mặt The Voice Kids lên sóng. Một trong những tiết mục để lại ấn tượng nhất thuộc về tiết mục Đêm ả đào của Đặng Đình Tâm. Không chỉ thể hiện bài hát đầy cảm xúc, cậu bé còn có những nốt luyến láy đầy điêu luyện khiến cả 4 HLV đều nhấn nút xoay ghế. Sau tiết mục này, Đình Tâm còn thể hiện thêm một đoạn hát chầu văn và một lần nữa khiến người nghe trầm trồ ngưỡng mộ. Không chỉ dành những lời khen cho giọng hát rất mộc mạc, chân phương của Đình Tâm, các HLV còn sẵn sàng làm theo yêu cầu của cậu bé để thuyết phục cậu về đội. Trong khi cả Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đều nhận được điểm 10 tròn trĩnh khi cậu bé yêu cầu thể hiện một đoạn hát chèo và màn dân ca Nam Bộ, thì Hương Tràm lại chỉ nhận được điểm 9 từ Đình Tâm vì hát Bolero sai chủ đề. Hương Tràm đã "ngã ngửa" ngay trên sân khấu khi nghe được lời nhận xét phũ phàng của thí sinh nhí. Sau một lúc cân nhắc, Đình Tâm đã chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường. Để lại ấn tượng không kém trong tối qua là tiết mục Firework của giọng ca 12 tuổi – Hải Bình. Ngay từ những câu hát đầu tiên, cậu bé đã khiến 4 giám khảo vô cùng phấn khích với phong cách biểu diễn tự tin, cuốn hút trên sân khấu. Dù được các HLV khen ngợi và ra sức giành giật, Hải Bình vẫn quyết định chọn về đội của Vũ Cát Tường. Lương Phương Linh tiếp nối đêm diễn bằng ca khúc Bring me to life. Hai HLV Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã phải đua nhau trổ tài hát tiếng Anh để thuyết phục cô bé về đội. Cuối cùng, giọng ca 9 tuổi đã khước từ lời mời của Soobin để về đội nữ ca sĩ Vết mưa. Gia Hân mang đến không gian nhẹ nhàng, nên thơ với ca khúc Giấc mơ trưa và được cả 4 HLV The Voice Kids nhấn nút xoay ghế. Mặc cho các giám khảo ra sức thuyết phục, cô bé vẫn chọn về đội của bộ đôi Tràm – Tiên. Với ca khúc Chợt như giấc mơ, Phương Anh đã khiến các HLV bất ngờ với chất giọng trầm ấm, cảm xúc và cách thể hiện chuyên nghiệp trên sân khấu. Vũ Cát Tường là người bấm nút chọn trong những giây cuối cùng của tiết mục này. Cô bé 9 tuổi Xương Nhi khiến cả khán phòng “bấn loạn” khi thể ca khúc Ba kể con nghe. HLV Tiên Cookie chia sẻ: "Giọng hát của con rất đơn giản, con không xử lý gì cả nhưng rất dễ thương đúng lứa tuổi. Cô rất thích con". Soobin Hoàng Sơn cũng vô cùng phấn khích trước giọng hát "thiên thần" này, tuy nhiên, cô bé đã chọn trở thành thí sinh của cặp Tràm - Tiên. Cô bé 10 tuổi từng hát trên sân khấu lô tô Khả Vy đã khiến cả sân khấu bùng nổ với ca khúc Bão đêm đậm chất rock. Trong khi Soobin gọi Khả Vy là nữ rocker và dành nhiều lời khen về chất giọng sáng, đặc biệt có một không hai, cô bé lại khiến anh tiếc nuối khi chọn về đội Hương Tràm và Tiên Cookie. Thu Hà đã khiến cả khán phòng lắng đọng với ca khúc Huyền thoại mẹ. Mặc cho Hương Tràm phải cất tiếng hát để lấy lòng Thu Hà, hay Soobin nói nhiều lời mật ngọt dụ dỗ, cô bé vẫn quyết định về đội Vũ Cát Tường. Tiết mục khép lại chương trình thuộc về giọng ca nhí Minh Ngọc với ca khúc Đất nước lời ru. Chất giọng vang sáng, mạnh mẽ của bé 10 tuổi đến từ Nghệ An đã chinh phục được HLV Soobin Hoàng Sơn.