Lại Văn Sâm cũng phải cười với tình huống trong Ai là triệu phú

(Kiến Thức) - Chương trình Ai là triệu phú do nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt có không ít tình huống khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh: “Who wants to be a millionaire?”. Chương trình lên sóng từ năm 2005 và được dẫn dắt bởi nhà báo Lại Văn Sâm từ những ngày đầu cho đến nay. Ngoài lối dẫn dí dỏm, tự nhiên của MC Lại Văn Sâm, Ai là triệu phú còn ghi được dấn ấn bởi không ít tình huống hài hước gây sốt cộng đồng mạng.

MC Lại Văn Sâm. (Ảnh: Internet)

Màn trợ giúp điện thoại hài hước nhất

Một trong số những tình huống khiến khán giả cười lăn là màn trợ giúp gọi điện thoại cho người thân của người chơi Doãn Thế Hà đến từ Hải Dương. Cụ thể, sau 9 câu hỏi đầu tiên đều trả lời đúng, Thế Hà gặp khó ở câu hỏi thứ 10 “Tướng Nguyễn Xí là danh tướng dưới triều đại nào?” và quyết định dùng đến quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân.

Điều đáng nói, thay vì đưa ra đáp án hỗ trợ, cô bạn của Thế Hà lại đọc lại câu hỏi và từng câu trả lời để một người khác tìm thông tin trên mạng. Thậm chí, khi Thế Hà giục: “Nhanh lên, còn 10 giây nữa” thì cô bạn vẫn hồn nhiên nhắc lại y nguyên. Phần trợ giúp này khiến khán giả trường quay không nhịn được cười.

Doãn Thế Hà. Ảnh: Dân Việt

Cụ ông dễ thương nhất

Chương trình Ai là triệu phú lên sóng tối ngày 1/10/2013 từng gây chú ý bởi phần chơi của cụ Đặng Thiêm (78 tuổi) đến từ Hà Nội. Cụ có vốn kiến thức đáng nể ở nhiều lĩnh vực và xuất sắc vượt qua 11 câu hỏi để giành giải thưởng 30 triệu đồng. Ngoài là một trong những người chơi xuất sắc nhất chương trình, cụ còn khiến khán giả thích thú bởi lối nói duyên rất duyên.

Trong suốt cuộc chơi, cụ Đặng Thiêm có nhiều câu nói dí dỏm, hài hước cùng những biểu cảm vô cùng “dễ thương”. Cụ ông 50 năm chưa một lần mắng vợ còn có màn giới thiệu quanh co về người bạn đời khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Cụ Đặng Thiêm. Ảnh: VTV

Người chơi nhất quyết không tin vào tổ tư vấn

Một số phát sóng của chương trình Ai là triệu phú năm 2013 được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ bởi người chơi nhất quyết không tin vào tổ tư vấn. Theo đó, người chơi đã sử dụng trợ giúp hỏi tổ tư vấn tại chỗ cho câu hỏi: “Ca khúc ngẫu hứng phố của nhạc sĩ Trần Tiến nhắc đến loại đồ uống nào?"

Cả ba người của tổ tư vấn đều lựa chọn phương án D - Trà chanh và bày tỏ chắc như đinh đóng cột với đáp án của mình. Tuy nhiên, người chơi không hoàn toàn tin tổ tư vấn khi đã lựa chọn thêm sự trợ giúp 50-50 để đưa ra đáp đúng của câu hỏi là B - Bia hơi. Suýt nữa, sự tư vấn nhầm của tổ tư vấn khiến người chơi phải sớm ra về.

Người chơi xui xẻo nhất

Chị Phạm Thị Thu được dân mạng cho là người chơi xui xẻo nhất chương trình bởi mất đến ba quyền trợ giúp để trả lời một câu hỏi nhưng vẫn thất bại. Cụ thể, chị Thu bước vào câu hỏi số 8: "Tên ngọn thác Đambri hùng vĩ ở núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?” có 4 đáp án trả lời là “A. Đợi chờ”, “B. Bất khuất”, “C. Sương khói” và “D. Chung thủy”.

Chị Phạm Thị Thu. Ảnh: Đời sống pháp luật

Ở lần trợ giúp đầu, người chơi gọi điện cho người thân và nhận được đáp án B. Không chắc chắn, chị Thu dùng quyền trợ giúp thứ 2 là 50/50. Khi loại trừ được 2 đáp án B và C, chị Thu phân vân đáp án là A và D nên sử dụng quyền trợ giúp hỏi khán giả trường quay. 100% khán giả tư vấn chọn phương án D và chị Thu cũng chọn đáp án D nhưng đáp án chính xác lại là A.