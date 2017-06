Nhìn lại cuộc hôn nhân 10 năm của nữ ca sĩ chuyển giới Harisu

Nữ ca sĩ chuyển giới Harisu và chồng, rapper Micky Jung đã quyết định ly hôn sau 10 năm kết hôn. Nguyên nhân chia tay được cho là do bất đồng quan điểm sống, hết cảm xúc khi bên nhau và công việc kinh doanh của Micky không thuận lợi. (Ảnh: Internet) Trong một tuyên bố chính thức về việc ly hôn, Harisu cho biết: “Những thông tin ban đầu nói rằng do công việc kinh doanh của chồng tôi là lý do khiến hai vợ chồng ly hôn là không đúng. Hãy ngừng đồn thổi sai sự thật. Tôi không rõ mọi người nghe được những điều này ở đâu, nhưng trong suốt thời gian làm vợ chồng, chúng tôi luôn quan tâm và yêu thương nhau. Ngay từ đầu, tình yêu của chúng tôi không dựa trên tiền bạc hay toan tính, do đó dù chia tay chúng tôi vẫn ủng hộ nhau và là bạn tốt của nhau. Xin hãy ngừng đưa ra những lời nhận xét đau lòng”. (Ảnh: My Daily) Hai người kết hôn vào tháng 5/2007 và đám cưới là một sự kiện gây chú ý lúc đó bởi đây là hôn lễ đầu tiên của sao chuyển giới tại Hàn Quốc. (Ảnh: My Daily) Đám cưới của Harisu và Micky Jung có sự tham dự của một nhân vật đã tạo nên bước ngoặt trong đời cô, đó là bác sĩ phẫu thuật Kim Suk Kwon, người được cô mời làm chủ hôn. Trong đám cưới, cô dâu, chú rể dự định nhận nuôi 4 đứa con. (Ảnh: Starnews) Trước khi đám cưới diễn ra, Harisu và Micky Jung đã tham gia một show truyền hình thực tế qua đó khán giả có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của họ. (Ảnh: Koreaboo) Harisu, nổi tiếng khi trở thành người mẫu chuyển giới và cô là người thứ hai chính thức tuyên bố chuyển giới ở Hàn Quốc. Năm 1995, Harisu đã quyết định phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ. (Ảnh: Internet) Trong 10 năm hôn nhân, Harisu và Micky Jung nhiều lần phải đối mặt với tin đồn từ chia tay rồi Micky lừa đảo 600 tỷ won và bỏ trốn, Harisu bị chồng đánh. Tuy nhiên hình ảnh hai người luôn hạnh phúc bên nhau khiến tin đồn không có cớ lan xa. Vợ chồng Harisu và Mickey Jung vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới thì chưa đầy một tháng sau tuyên bố chia tay. (Ảnh: Instagram) Không có đăng ký kết hôn nhưng vợ chồng Harisu vẫn ký vào giấy thỏa thuận chia tay trước khi đường ai nấy đi. (Ảnh: Allkpop)

