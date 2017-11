Hoa hậu Hoàn vũ: Nguyễn Thị Loan vắng mặt trong top 4 châu Á - Thái Bình Dương

Đại diện của "cường quốc hoa hậu" Venezuela nhận được sự ủng hộ từ cả khán giả Mỹ ngay từ những ngày đâu. Keysi Sayago sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng. Về học vấn, cô từng theo học tại Trường The National Experimental University of the Armed Forces - là một trường về lực lượng vũ trang Venezuela - Ảnh: Pageant News