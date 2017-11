Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy

Hình tượng " Tiểu Long Nữ bánh bao đùi gà" gây cười năm xưa của Trần Nghiên Hy Ở tuổi 34, không còn là nàng “Cô Cô đùi gà”, giờ đây Trần Nghiên Hy ngày càng đẹp vẻ đẹp viên mãn bên gia đình nhỏ hạnh phúc bên chồng – nam diễn viên Trần Hiểu và cậu con trai đầu lòng gần 1 tuổi. Người đẹp tỏa sáng với vai diễn nữ sinh dịu dàng trong bộ phim “You Are the Apple of My Eye” năm 2012, lập kỷ lục phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Được đánh giá là nữ diễn viên thực lực, Trần Nghiên Hy đi từng bước chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp của mình. “Nàng Tiểu Long Nữ” chọn cuộc sống nói không với scandal, thị phi. Nữ diễn viên 34 tuổi xinh đẹp với phong cách cổ điển trong bộ ảnh đậm chất nghệ thuật trên tạp chí SELF. Trần Nghiên Hy trẻ trung với hình ảnh tinh khôi dịu dàng.

