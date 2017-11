Những hình ảnh chưa từng được công bố của con gái Phi Nhung

Phi Nhung sinh con gái Wendy khi chỉ mới 20 tuổi. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cha ruột của Wendy là một người đàn ông tốt bụng, giỏi giang. Tuy nhiên, vì không có duyên nên hai người không thể đi chung một con đường. Cha của Wendy giờ đã có gia đình mới. Ca sĩ Phi Nhung cho hay, thời gian đầu khi mang bầu Wendy, sức khỏe của cô không được tốt. Cô rất lo lắng cho con gái. Dù chỉ có một mình ở Mỹ nhưng giọng ca "Áo mới Cà mau" giấu kín họ hàng ở Việt Nam chuyện mang thai vì sợ bị mắng. Mọi kiến thức về chăm sóc trẻ nhỏ, cô đều học qua sách vở. Khi mới sinh Wendy được một tháng, Phi Nhung đã phải quay trở lại với công việc may. Cô đặt con vào nôi, vừa trông con vừa may quần áo. Cực khổ tới mấy nữ ca sĩ cũng không kêu ca. Cô luôn cố gắng làm việc để con gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Phi Nhung muốn con cái được học hành tử tế, có một thương lai tốt đẹp để khi bước ra đường, có thể ngẩng cao đầu, không bị ai khinh rẻ. Phi Nhung rớt nước mắt khi chia sẻ, một mình nuôi cơn rất cực và phải chịu nhiều tủi nhục. Cũng may, con gái Phi Nhung khá ngoan, luôn hiểu những vất vả của mẹ và sẵn sàng chia sẻ tình thương của mẹ với những em bé mồ côi. Phi Nhung tự hào tiết lộ, Wendy từng đi làm thêm và mỗi tháng đều gửi cô một khoản tiền nhỏ để nuôi nấng những em bé không may mắn mà chị nhận nuôi ở Việt Nam. Tháng 12 tới, Wendy sẽ về Việt Nam để gặp gỡ các em nuôi của mình.

