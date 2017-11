Fan Việt gào thét khi nhóm nhạc T-ara đến Việt Nam

Trưa 3/11, các cô gái trong nhóm nhạc T-ara đến Việt Nam để chuẩn bị cho đêm nhạc sẽ diễn ra tối 4/11. Từ trước đó nhiều giờ, người hâm mộ của nhóm đã xếp hàng tại sân bây để chào đón thần tượng. Trong những lần đến Việt Nam trước đó, T-ara từng gặp sự cố do quá đông người hâm mộ đến chào đón, dẫn đến tình trạng náo loạn. Thậm chí em út Jiyeon còn bị fan giật tóc và sự việc này đã gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Lần này, tuy không xảy ra sự cố chen lấn hay hỗn loạn như trước đó nhưng khán giả Việt cũng không giấu nổi sự cuồng nhiệt khi thấy thần tượng. Đám đông không ngừng gào thét và gọi tên các thành viên. Thậm chí, nhiều khán giả còn cố gắng tiếp cận để chụp hình và tặng quà cho các thành viên. Trong đêm nhạc diễn ra tối 4/11 tại vận động Phú Thọ (TP.HCM), nhóm sẽ thể hiện 23 tiết mục, bao gồm các ca khúc đã làm nên tên tuổi như Roly Poly, Lovey Dovey, Day By Day… Ngoài ra, các cô gái sẽ trò chuyện, chơi trò chơi cùng fan và cover ca khúc của nhiều nhóm nhạc nữ nổi tiếng như Sistar, 2NE1. Đây là món quà đặc biệt nhóm muốn dành tặng khán giả Việt Nam. Không phải lần đầu tiên tới Việt Nam nhưng T-ara luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Concert lần này của nhóm được kỳ vọng sẽ đạt 10.000 khán giả. Giá vé tham gia đêm nhạc dao động từ 320.000 đồng đến 1.400.000 đồng. Trước đó, trong buổi họp báo, ban tổ chức khẳng định sẽ không mở cửa tự do nếu sự kiện không đạt được lượng khán giả như kỳ vọng. Sau concert 4 ngày, T-ara sẽ trở lại TP.HCM để tham dự sự kiện Korea - Vietnam Kpop Friendship Concert cùng nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc như Teen Top, Halo, Snuper, Dreamcatcher. T-ara vốn hoạt động với 6 thành viên. Tuy nhiên mới đây giọng ca chính Soyeon và Boram đã quyết định rời nhóm. Điều này khiến người hâm mộ của nhóm vô cùng tiếc nuối. Thời gian qua, các cô gái đã phát hành ca khúc mới mang tên What's my name?. Bài hát giúp nhóm giành được chiến thắng đầu tiên sau 5 năm bị khán giả Hàn Quốc "ghẻ lạnh" vì scandal bắt nạt xảy ra năm 2012.

