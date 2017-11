Chỉ cần 5 phút là biết Hoa hậu Đại dương có PTTM hay không?

Kể cả đã rút sụn ra vẫn là vi phạm quy chế?



Năm ngày sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh đã ra Hà Nội "đối chất" với báo chí về tất cả những gì mọi người còn thắc mắc hoặc không phục về kết quả của cô. So với đêm chung kết thì ngoài đời, Lê Âu Ngân Anh xinh đẹp hơn. Môi của cô cũng không bị sưng lên như hôm thi.

Lý giải về điều này, cô cho biết, đó là sự cố do cô bị dị ứng môi trường và lỗi make up chứ cô không hề sử dụng phương pháp làm đẹp nào khác. Và thực tế là hiện tại, môi của Ngân Anh không còn bị sưng nữa. Về chuyện thẩm mỹ mũi, cô thừa nhận:

“Khi nhận lời làm đại diện hình ảnh cho một thẩm mỹ viện, tôi đã phẫu thuật mũi, cụ thể là làm sụn nhân tạo vào tháng 3/2016. Nhưng khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã tháo sụn ra khỏi mũi để tuân thủ tuyệt đối tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên mà Ban Tổ chức quy định".

Tuy nhiên, ngay cả khi đã rút sụn ra thì theo các chuyên gia, điều này vẫn là vi phạm quy chế thi. Vì trong quy chế nêu rất rõ "thí sinh chưa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ". Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, qua 2 vòng kiểm tra nhân trắc học, Lê Âu Ngân Anh vẫn đi tới vòng chót và giành chiến thắng trong sự bất bình của các thí sinh khác.

Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Ảnh: TL

>>>> Mời quý độc giả xem clip phần thi ứng xử của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương (nguồn YouTube):

Còn nhớ, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Phạm Thị Thành cũng đã phải dừng lại cuộc thi vì bị Ban Giám khảo phát hiện trồng răng sứ, dù cô được kỳ vọng là thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện.

Chính vì vậy, việc Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương "ưu ái" cho Lê Âu Ngân Anh đến mức "đứng trên quy chế" đã khiến dư luận bất bình đòi tước vương miện của tân Hoa hậu.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã có văn bản đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi này giải trình về việc tân Hoa hậu có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nhưng cho đến nay, đã 4 ngày trôi qua mà kết luận vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, theo chuyên gia thẩm mỹ Phượng Hồng Kông, để kiểm tra việc này không hề khó. Chỉ cần mời một chuyên gia đến thẩm định cùng với cơ quan chức năng thì trong vòng 5 phút là mọi việc được làm sáng tỏ.

"Chưa cần dùng đến máy móc để soi chiếu, chuyên gia chỉ cần dùng tay ấn vào mũi là biết được đến 99% người đó có phẫu thuật hay không. Người có phẫu thuật thì đầu mũi sẽ rất cứng. Ngay cả khi họ đã rút ra rồi thì mũi cũng khó mà trở lại được nguyên trạng ban đầu. Với nhiều người còn để lại dấu vết trên mũi", chuyên gia Phượng Hồng Kông nói.

Khi chúng tôi hỏi "theo chị thì môi của tân Hoa hậu có phẫu thuật hay không?", chuyên gia Phượng Hồng Kông cho biết: "Nhìn bằng mắt thường rất khó nhận biết. Cách kiểm tra là lật môi lên, nếu thấy vết ở dưới môi thì chắc chắn là đã qua phẫu thuật thẩm mỹ".

Chuyên gia Phượng Hồng Kông cũng đề xuất rằng: "Đã là một cuộc thi Hoa hậu thì vòng nhân trắc học phải thực sự khách quan và rõ ràng. Hình thể hay khả năng của mỗi người còn có thể luyện tập, rèn luyện mà đẹp hơn, giỏi hơn nhưng gương mặt là điều rất khó thay đổi nên khi lựa chọn thì Hoa hậu phải là người đã có sẵn vẻ đẹp tự nhiên rồi.

Và để tạo niềm tin cho công chúng vào kết quả của cuộc thi, cách tốt nhất là cơ quan chức năng hãy để các chuyên gia đứng ra thẩm định".

Có hay không sự ưu ái?

Về việc một số thí sinh cho rằng, Lê Âu Ngân Anh được Ban Tổ chức ưu ái trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, theo Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu, điều này là khó tránh khỏi. "Chẳng hạn, ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế mà tôi tham gia, thí sinh nước chủ nhà được ê-kíp của Ban Tổ chức chăm sóc tận tình hơn, được chuẩn bị kĩ hơn về make-up, trang phục, được ưu tiên ở vị trí đẹp...

Thế nhưng, điều đó cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi. Trong hai cuộc thi quốc tế mà tôi tham gia, thí sinh nước chủ nhà đều vào khá sâu. Xét trên thực lực thì họ có nhiều tố chất nổi trội nên việc vào sâu không có gì phải bàn cãi. Nhưng đó là ở các cuộc thi lớn, còn ở các cuộc "ao làng" thì chuyện mua bán giải đã không còn lạ lẫm nữa".

Mới đây, trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới, nhận định về việc Huyền My chỉ dừng lại ở top 10, nhà thiết kế Sỹ Hoàng - thành viên Ban Giám khảo cũng thừa nhận chuyện ưu ái cho thí sinh nào đó là có thật. Chẳng hạn với Huyền My, anh cho biết: Huyền My có quá nhiều lợi thế so với các cô Hoa hậu khác như có một ê-kíp hùng hậu, còn các Hoa hậu khác chỉ có một mình, tự làm tất cả.

Kết quả của Huyền My đạt được, theo Ban Giám khảo đánh giá là khá cao và có sự ưu ái. Ban Tổ chức còn phải chấp nhận trao giải thưởng phụ mà trước đó họ chưa từng trao đó là giải khỏe và đẹp cho gương mặt đại diện của nhà tài trợ là Huyền My.

Việc Lê Âu Ngân Anh nhận được sự ưu ái từ thành viên Ban Tổ chức có làm ảnh hưởng đến kết quả chấm của Ban Giám khảo hay không, có lẽ chỉ người trong cuộc là nắm rõ.

Danh hiệu cũng đã trao, việc còn lại là chờ đợi để tân Hoa hậu chứng tỏ bản thân cô có xứng đáng với danh hiệu hay không. Đó phải bằng hành động cụ thể chứ không phải là lời nói chứng minh "ngoài đời tôi không xấu" hay "gia thế của tôi không giàu có", trong khi những hình ảnh mà công chúng biết về cô, về cuộc sống của cô lại hoàn toàn không như lời nói.