Các cô gái T-ara bật khóc trong đêm nhạc dưới mưa ở TP.HCM

Tối 4/11, concert của nhóm nhạc T-ara là một trong những sự kiện giải trí được khán giả quan tâm, bên cạnh bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Trái đất. Sự kiện diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM). Trước khi đêm nhạc diễn ra, trời đổ mưa to. Tuy nhiên, đông đảo khán giả vẫn mặc áo mưa, che dù và đến từ sớm để ủng hộ nhóm nhạc 4 thành viên. Đáp lại, các cô gái T-ara cũng biểu diễn hết mình dù điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến sân khấu và các phần trình diễn. Đêm nhạc là nơi để T-ara tái hiện chặng đường đã qua, bao gồm lúc thăng hoa và cả khi rơi xuống vực sâu sau scandal với Hwayoung vào năm 2012. Những ca khúc như Roly Poly, Lovey Dovey, Cry Cry, Bo Peep Bo Peep… để nhắc lại quá khứ huy hoàng của T-ara trước khi tranh cãi xảy ra. Trong khi đó, Sugar Free, What’s My Name?... là những ca khúc được nhóm phát hành trong quãng thời gian bị khán giả Hàn Quốc tẩy chay. Giai đoạn này nhiều nước mắt nhưng cũng cho thấy nghị lực, sự mạnh mẽ vươn lên và đặc biệt là tình đoàn kết của các thành viên T-ara. Tiết mục solo của các thành viên mang đến những dư âm khác nhau cho đêm nhạc. Nếu Hyomin, Jiyeon quyến rũ với Nice Body, 1 Min 1 Sec, Ooh La La… thì Eunjung ngọt ngào với Real Love. Đặc biệt, Hyomin bất chấp điều kiện thời tiết đã cởi áo khoác ngoài để hòa mình cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đây cũng là cơ hội để chị cả Qri khẳng định giọng hát ngày càng tiến bộ. Ca khúc Diamond xuất hiện trên nhiều sân khấu Hàn Quốc nay được cô giới thiệu tới khán giả Việt. Như đã giới thiệu trước đó, các thành viên cover ca khúc nổi tiếng của Sistar và 2NE1 để đặc biệt dành tặng khán giả Việt. Tuy nhiên, việc Hyomin, Jiyeon chọn The Baddest Female, một bản rap nổi tiếng của trưởng nhóm CL thay vì ca khúc quen thuộc khác gây nhiều bất ngờ. Trong khi đó, Eungjung, Qri tái hiện sân khấu Gone Not Around Any Longer của Sistar19 với màn vũ đạo gợi cảm. Đặc biệt, các cô gái còn dành cơ hội lên sân khấu trò chuyện cho một số khán giả may mắn. Concert của T-ara không chỉ là nơi các cô gái cùng fan tái hiện chặng đường đã qua, cùng cười, cùng giao lưu, trò chuyện mà còn cùng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi fan Việt gửi tặng thần tượng một đoạn video ý nghĩa, các cô gái đã rất xúc động và bật khóc. Trong khi đó, phía dưới, khán giả cũng không kìm được nước mắt. Đây là một trong khoảnh khắc người hâm mộ không thể quên ngay cả khi đêm nhạc đã kết thúc bằng lời nói “Cảm ơn” của các cô gái. Min, Erik và Noo Phước Thịnh là các đại diện Việt Nam tham gia đêm nhạc. Họ thể hiện những ca khúc đã phát hành trong thời gian qua. Sắp tới, T-ara sẽ quay lại Việt Nam để tham gia một đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc như Teen Top, Snuper, Dream Catcher…

