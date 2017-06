CSGT cấp huyện có được tự ý ra quốc lộ xử phạt?

Mới đây, cử tri tại tỉnh Hậu Giang gửi kiến nghị tới Bộ Công an về việc tăng quyền cho lực lượng CSGT cấp huyện.

Theo đó, cử tri đề xuất Bộ Công an sửa đổi quy định CSGT cấp huyện được tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ nhằm giảm bớt quá tải cho Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh, thành phố. Kiến nghị trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Ngày 14-6, Bộ Công an đã có trả lời chính thức về vấn đề trên. Bộ này khẳng định CSGT cấp huyện không đủ thẩm quyền để độc lập xử phạt phương tiện trên các tuyến quốc lộ.

Bộ Công an khẳng định CSGT cấp huyện không đủ thẩm quyền để độc lập xử phạt phương tiện trên các tuyến quốc lộ. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trước đó, ngày 30-10-2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ.

Khoản 2 Điều 6 của Thông tư có quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đối với Công an cấp huyện.

Theo đó, trên đoạn quốc lộ đi qua thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông tĩnh và các hành vi vi phạm như: chạy xe lạng lách đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng; đua xe trái phép; đi ngược chiều đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở quá số người quy định; điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông không đội MHB thì được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Muốn xử phạt trên tuyến quốc lộ, CSGT cấp huyện phải có lực lượng CSGT cấp tỉnh chủ trì. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tuy nhiên, qua tổng kết 3 năm thực hiện Thông tư số 65/2012 cho thấy phải phân cấp cho lực lượng của Phòng CSGT chủ trì tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. Việc phân cấp cho nhiều lực lượng là không cần thiết vì sẽ gây sự chồng chéo, chia cắt về địa bàn các tuyến quốc lộ. Hơn nữa, nhiều tổ CSGT đồng thời hoạt động trên một tuyến quốc lộ sẽ gây bức xúc và phản cảm cho người tham gia giao thông.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016 thay thế Thông tư số 65/2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT.

Đoạn 2 Điểm b Khoản 2 Điều 17 của Thông tư quy định: căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng CSGT tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với CSGT Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, ATGT theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 17 quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng CSGT tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.