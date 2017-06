Vụ sinh con thứ 4 vẫn bổ nhiệm Chi cục trưởng ATVSTP: Viết đơn từ chức

Tin tức từ ông Lê Giang Nam, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế Nghệ An cho biết, ông Chu Trọng Trang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An vừa có đơn gửi về Sở Y tế và cơ quan chức năng xin từ chức.

Hiện, Sở Y tế và Sở Nội vụ đang phối hợp để giải quyết và trình lên tỉnh để có quyết định cụ thể”. Đồng thời, Sở Y tế và Sở Nội vụ Nghệ An cũng đang đề xuất cho ông Trang giữ lại chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.

Danh sách các hộ gia đình vi phạm chính sách DSKHHGĐ của xã Hưng Lộc, trong đó có gia đình ông Chu Trọng Trang.

Danh sách nhân khẩu tại phường Hưng Dũng.



Như đã đưa tin, thời gian qua, dư luận xôn xao thông tin về nghi vấn ông Trang ly hôn “giả” với vợ để sinh con thứ 4 mà vẫn được thăng quan tiến chức Chi cục trưởng. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, yêu cầu ông Trang báo cáo giải trình vụ việc.

Theo một cán bộ quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Hưng Dũng, TP Vinh – nơi ông Trang đang sinh sống, ông Trang mới chuyển từ xã Hưng Lộc, TP Vinh về sinh sống tại khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng. Theo danh sách nhân khẩu đến hết tháng 3/2017, ông Trang sống với bà N.T.T.H và 4 con đẻ.

Tại UBND xã Hưng Lộc, bà Phạm Thị Hiền – Viên chức dân số & Kế hoạch hóa gia đình xã Hưng Lộc cho biết thêm, lúc sinh con thứ 3 và 4, ông Trang đến đây nộp tiền phạt tại địa phương. Ông này có trình được giấy của tòa án là đã ly hôn nhưng người dân phản ánh là họ vẫn sống với nhau và có con thứ 3, 4; sau đó chính ông Trang cũng đã đồng ý ký vào giấy nộp phạt.

Năm 2010, vợ chồng ông Trang nộp phạt 1.000.000 đồng vì sinh con thứ 3; năm 2013, ông Trang tiếp tục nộp phạt 2.000.000 đồng vì sinh con thứ 4 . Lần này, ngoài nộp phạt, theo quy định mới, UBND xã đã có văn bản gửi lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh – nơi ông Trang đang làm việc nhưng sau đó không thấy hồi âm.

Cũng tại tờ khai đăng ký khai sinh cho người con thứ 4, ông Trang đã ký xác nhận là cha của đứa bé. Ngoài ra, sổ hộ khẩu của gia đình bà Trần Thị Thiềng (mẹ ông Trang, được đính kèm theo tờ khai đăng ký khai sinh) cũng ghi rõ ông Trang là con và 3 đứa bé được cho là con của ông Trang là cháu nội.