YouTube thẳng tay trừng trị "ngôi sao hái ra tiền"

Logan Paul - ngôi sao ăn khách của YouTube và cũng là người luôn chơi trội bằng những scandal trên mạng xã hội lại tiếp tục chiêu trò mới khi tung video xác người chết lên kênh của mình.

Vì lý do này, YouTube sẽ đình chỉ bộ phim sắp ra của Logan Paul, tin tức được công ty xác nhận với tờ Business Insider. Bộ phim bị cấm phát hành "The Thinning: New World Order - Trật tự Thế giới Mới" được coi là phần tiếp theo của phiên bản gốc "The Thinning" năm 2016, loạt phim ăn khách đưa Logan Paul trở thành ngôi sao sáng của kênh YouTube.

Ngoài ra, Logan Paul cũng không được xuất hiện trong mùa 4 của bộ phim sitcom "Foursome" trên YouTube Red. Người phát ngôn của YouTube cho biết: "Vì những biến cố gần đây, chúng tôi đã quyết định xóa các kênh của Logan Paul khỏi Google Preferred (mạng lưới video gồm 12 danh mục được giới trẻ Mỹ ưa thích của YouTube). Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cấp phép cho sự xuất hiện của Logan trong mùa 4 của "Foursome", còn bản gốc của anh ấy cũng đang bị giữ lại.

Có vẻ như sau hàng loạt scandal về những nội dung video không lành mạnh khiến YouTube đánh mất nhiều phi vụ hợp tác với các công ty khác, kênh video lớn nhất này đã thẳng tay trừng trị "ngôi sao hái ra tiền" của mình. Mạng lưới Google Preferred được coi là "tổng hợp những nội dung hàng đầu và là "đất lành" cho các nhà quảng cáo thương hiệu", nằm trong mục "FAQ - những câu hỏi thường gặp" của trang web.

Đầu tuần trước, Paul đã đăng tải một video về thân xác của chính mình sau khi tự tử đã bị treo trong rừng Aokigahara của Nhật Bản, thường được gọi là "Suicide Forest". Sau đó Paul đã xóa video này, lên tiếng xin lỗi và nói rằng anh tạm thời giải nghệ.

Logan Paul trong video "tự tử" trong rừng của chính mình (đã bị xóa trên kênh YouTube).

Hơn 400 nghìn người đã ký kiến nghị lên trang web tự do ngôn luận của chính phủ Mỹ "Change.org", đề nghị YouTube loại bỏ kênh của Paul . Tại thời điểm này, ngôi sao này có khoảng 15,6 triệu lượt người theo dõi trên YouTube.

Vào thứ 3 vừa qua, YouTube đã đưa ra tuyên bố về video của Paul và nói thêm "chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm hậu quả khác" mà ngôi sao vlog này gây ra. Có vẻ như các hậu quả đang lần lượt diễn ra thật.