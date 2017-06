Ứng dụng nào đang tốn "không gian" nhất trên iPhone của bạn?

ứng dụng iOS

Theo báo cáo từ Sensor Tower, một công ty phân tích dữ liệu ứng dụng cho biết cácnhư Facebook, Uber, Gmail và Snapchat đã phát triển trong 4 năm qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến không gian lưu trữ của các thiết bị cài đặt chúng.Ví dụ, ứng dụng Facebook chính mà mọi người thường cài đặt trên điện thoại chỉ chiếm 32 MB dung lượng vào tháng 5/2013, tuy nhiên giờ đây nó đã chiếm đến 388 MB, gấp 12 lần so với cách đây vài năm. Hay như Snapchat giờ đây chiếm đến 203 MB không gian lưu trữ, trong khi con số này vào năm 2013 chỉ là 4 MB, tức tăng khoảng… 51 lần.Dựa vào nghiên cứu của mình, Sensor Tower nhận thấy xu hướng này được áp dụng trong tất cả 10hàng đầu tại Mỹ. Công ty nghiên cứu này cho rằng xu hướng sử dụng thiết bị của người dùng chính là lý do khiến dung lượng ứng dụng tăng cao, và nó cũng là lý do khiến Apple nâng cấp không gian lưu trữ khởi điểm cho iPhone.Vấn đề ở đây là các ứng dụng như Facebook đang bổ sung những tính năng mà nhiều người có vẻ như không cần thiết, điều này gây lãng phí nhiều băng thông lẫn không gian lưu trữ.Nếu các nhà phát triển tiếp tục xu hướng của mình, phần mềm mà họ phát triển có thể sẽ tiếp tục mở rộng và chẳng bao lâu lấp đầy không gian lưu trữ trên iPhone.Như là một phần trong hành động hỗ trợ người dùng, Apple đã bổ sung các tính năng mới trong phiên bản mới nhất của iOS, giúp người dùng xử lý hậu quả khi các ứng dụng đang ngày càng bị phình ra.