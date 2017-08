Top điện thoại giảm giá nhiều nhất tháng 8

Theo dự kiến, chưa đầy 1 tháng nữa, Apple sẽ chính thức tung ra thế hệ iPhone mới. Có lẽ vì vậy mà tháng 8 là thời điểm thị trường iPhone ảm đảm nhất trong năm. Ảnh: o2. Để kích cầu mua sắm, các nhà bán lẻ đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho iPhone 7 và 7 Plus như một chiêu "dọn đường" cho loạt smartphone mới sắp được công bố. Ảnh: Att. iPhone 7 và 7 Plus đen bóng giảm giá rẻ hơn từ 400.000 - 800.000 đồng so với các màu khác. iPhone 7 Plus đang được bán với giá 21,99 triệu đồng. Ảnh: Thegioididong. Sau một thời gian duy trì mức giá thấp khoảng trên 9 triệu đồng đối, iPhone 7 bản khóa mạng đã giảm xuống mức từ 8,3 đến 8,5 triệu đồng. Ảnh: Apple. Tương tự, iPhone 7 Plus cũng thiết lập một mặt bằng giá mới, với mức thấp nhất là khoảng 11 triệu đồng. Ảnh: Apple. Samsung Galaxy A3 2017 khung kim loại, 2 mặt kính, hỗ trợ chống nước tiêu chuẩn IP68 cao cấp giảm mạnh 1,5 triệu đồng từ 6,49 triệu đồng xuống 4,99 triệu đồng. Ảnh: Samsung. 1.000.000 triệu đồng là mức giảm của HTC U Ultra. Hiện tại, sản phẩm đang bán ở mức 13,99 triệu đồng. Ảnh: GSM Arena. Giống như HTC U Ultra, U Play cũng giảm 1.000.000 triệu đồng từ 8,99 triệu đồng xuống mức 7,99 triệu đồng. Ảnh: GSM Arena. Asus ZenFone 3 RAM 4GB, ROM 64GB và được hỗ trợ cập nhật lên Android 7 bán ở mức 6,9 triệu đồng sau khi giảm 1.000.000 triệu đồng so với tháng 7. Ảnh: Asus. Các smartphone khác như HTC Desire Pro, Xperia XA1, Galaxy Note 5 giảm nhẹ từ 300.000 đến 600.000 đồng. Ảnh: Digit.

Theo dự kiến, chưa đầy 1 tháng nữa, Apple sẽ chính thức tung ra thế hệ iPhone mới. Có lẽ vì vậy mà tháng 8 là thời điểm thị trường iPhone ảm đảm nhất trong năm. Ảnh: o2. Để kích cầu mua sắm, các nhà bán lẻ đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho iPhone 7 và 7 Plus như một chiêu "dọn đường" cho loạt smartphone mới sắp được công bố. Ảnh: Att. iPhone 7 và 7 Plus đen bóng giảm giá rẻ hơn từ 400.000 - 800.000 đồng so với các màu khác. iPhone 7 Plus đang được bán với giá 21,99 triệu đồng. Ảnh: Thegioididong. Sau một thời gian duy trì mức giá thấp khoảng trên 9 triệu đồng đối, iPhone 7 bản khóa mạng đã giảm xuống mức từ 8,3 đến 8,5 triệu đồng. Ảnh: Apple. Tương tự, iPhone 7 Plus cũng thiết lập một mặt bằng giá mới, với mức thấp nhất là khoảng 11 triệu đồng. Ảnh: Apple. Samsung Galaxy A3 2017 khung kim loại, 2 mặt kính, hỗ trợ chống nước tiêu chuẩn IP68 cao cấp giảm mạnh 1,5 triệu đồng từ 6,49 triệu đồng xuống 4,99 triệu đồng. Ảnh: Samsung. 1.000.000 triệu đồng là mức giảm của HTC U Ultra. Hiện tại, sản phẩm đang bán ở mức 13,99 triệu đồng. Ảnh: GSM Arena. Giống như HTC U Ultra, U Play cũng giảm 1.000.000 triệu đồng từ 8,99 triệu đồng xuống mức 7,99 triệu đồng. Ảnh: GSM Arena. Asus ZenFone 3 RAM 4GB, ROM 64GB và được hỗ trợ cập nhật lên Android 7 bán ở mức 6,9 triệu đồng sau khi giảm 1.000.000 triệu đồng so với tháng 7. Ảnh: Asus. Các smartphone khác như HTC Desire Pro, Xperia XA1, Galaxy Note 5 giảm nhẹ từ 300.000 đến 600.000 đồng. Ảnh: Digit.