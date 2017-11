Sốc: Foxconn sử dụng lao động bất hợp pháp để lắp ráp iPhone X

Theo ghi nhận, Hon Hai Precision Industry được biết đến với tên gọi Foxconn đã sử dụng một nhóm 3.000 sinh viên từ trường Urban Rail Transit ở Trịnh Châu để giúp lắp ráp iPhone X. Trong phỏng vấn của mình, The Financial Times cho biết có đến 6 sinh viên trong độ tuổi 17-19 cho biết họ thường làm việc 11 giờ tại nhà máy ở Trịnh Châu là bất hợp pháp theo luật Trung Quốc.

Foxconn luôn gây chú ý về các sai phạm trong việc sử dụng lao động bất hợp pháp.

Các sinh viên cho biết với The Financial Times rằng họ phải hoàn thành 3 tháng khóa học “kinh nghiệm làm việc” trong nhà máy để tốt nghiệp. Foxconn nói rằng chương trình thực tập của họ được thực hiện với sự hợp tác của chính quyền địa phương và một số trường dạy nghề ở Trung Quốc.

Nhưng theo The Financial Times, một sinh viên 18 tuổi có tên Yang (giấu tên vì sợ bị trừng phạt) cho biết: “Chúng tôi bị trường bộc phải làm việc ở đây”. Theo Yang, cô đã phải lắp ráp 1.200 camera trên iPhone X mỗi ngày, và điều này không hề liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi. Trong thực tế, mục tiêu của Yang chính là trở thành người tiếp viên.

Apple và Foxconn đều chưa đưa bình luận với Business Insider, nhưng trước đó các công ty đã cho biết với The Financial Times rằng họ nhận thức được việc sinh viên làm thêm giờ tại một nhà máy ở Trung Quốc. Cả hai đều cho biết họ đang thực hiện các hoạt động khắc phục nhưng nói thêm rằng các sinh viên đã làm việc tự nguyện.

Được biết, iPhone X là phiên bản kỷ niệm 10 năm kể từ ngày iPhone đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, do những yêu cầu khắt khe về công nghệ nên nó bị cản trở bởi các vấn đề sản xuất khiến lượng hàng cung cấp ra thị trường luôn ở trạng thái khan hiếm, buộc Apple chỉ có thể bắt đầu phát hành sản phẩm vào ngày 3/11 thay vì tháng 9 như truyền thống.

Một nhân viên của Foxconn nói với The Financial Times rằng Foxconn thường thuê sinh viên hàng năm trong khoảng thời gian giữa tháng 8 và tháng 12 để giúp họ đối phó với nhu cầu lớn từ Apple. Theo The Financial Times, trong khoảng thời gian này, số nhân viên tại nhà máy Trịnh Châu có thể tăng gấp ba lần, từ 100.000 lên đến 300.000.