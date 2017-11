Rò rỉ hình ảnh đầu tiên của iPhone X Plus, iFan đứng ngồi không yên

Kể từ khi lên kệ đến nay, iPhone X của Apple đang tạo nên một cơn sốt lên khi cháy hàng ở nhiều nơi trên thế giới. Cho nên, dễ hiểu thôi khi trong tương lai gần, Táo Khuyết sẽ lại cho ra mắt một chiếc iPhone X với màn hình cỡ lớn.

iPhone X Plus

Ngoài ra, giống như một số tin đồn trước đó,

iPhone

X Plus sẽ có kích thước lớn hơn iPhone 8 Plus, khi kích thước màn hình là 6.46 inch thay vì 5.5 inch. Bên cạnh iPhone X Plus, trong năm 2018 thì Apple nhiều khả năng sẽ trình làng thêm phiên bản “giá rẻ” dành iPhone X, nhưng sử dụng màn hình TFT LCD thay vì OLED nhằm cắt giảm chi phí sản xuất. Chúng ta hãy cùng chờ xem.