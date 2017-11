Những smartphone tràn viền tại Việt Nam

Apple iPhone X (30 triệu đồng)

Được thiết kế màn hình tràn viền nên kích thước của iPhone X không quá lớn so với iPhone 7 dù màn hình tới 5,8 inch. iPhone X là một trong những smartphone cao cấp đáng sở hữu nhất hiện nay với rất nhiều tính năng nổi bật như Face ID hay Animoji.

Samsung Galaxy Note 8 (22,5 triệu đồng)

Samsung Galaxy Note 8.

Bên cạnh iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 là cũng là một trong những smartphong cao cấp nhất hiện nay. Với màn hình 6,3 inch, Note 8 hỗ trợ giải trí đa phương tiện và công việc rất tốt. Khả năng chụp hình của Note 8 cũng ấn tượng nhất hiện nay nhờ camera kép có độ phân giải 12 megapixel.

Samsung Galaxy S8, S8+ (18,5 triệu đồng)

Samsung Galaxy S8, S8+.

Xuất hiện trước Note 8, Galaxy S8 và S8+ mới là những thế hệ smartphone tràn viền đầu tiên của Samsung. Lúc đó, hãng công nghệ Hàn Quóc đã gọi đây là thiết kế vô cực. Từ khi lên kệ, giá thành của S8 và S8+ chưa từng giảm. Dẫu vậy, bạn cũng có thể tìm mua sản phẩm rẻ hơn tại nhiều cửa hàng.

LG V30 (15 triệu đồng)

LG V30.

V30 không được cung cấp chính thức tại thị trường Việt Nam. Người dùng chỉ có thể sở hữu máy thông qua các cửa hàng xách tay. Điều này khiến LG V30 không có mức độ phủ sóng như các đối thủ. LV V30 có màn hình tràn viền, camera chất lượng cao, cấu hình mạnh mẽ nhất hiện.

LG G6 (10 triệu đồng)

LG G6.

Sau một giai đoạn gây xôn xao dư luận đầu năm, đến nay, mức giá của LG G6 đã giảm khá nhiều: 10 triệu cho máy mới và 7 triệu cho máy đã sử dụng. Máy gây chú ý ngay từ vẻ ngoài với thiết kế vỏ kính sang trọng, camera kép có góc chụp rộng và giao diện sạch sẽ.

HTC U11 Plus (18,5 triệu đồng)

HTC U11 Plus.

Không chịu lạc hậu so với đối thủ, HTC cũng đã tung ra phiên bản nâng cấp của U11 để cạnh tranh. Về tổng quát, thiết kế tràn viền của U11 Plus hơi kém sexy hơn so với iPhone X hay Note8. Tuy nhiên, ở các khía cạnh khác, chiếc smartphone này lại hội tủ đầy đủ yếu tố cho một chiếc smartphone đáng mơ ước: thiết kế vừa vặn, màn hình đẹp, camera chất lượng cao,…

Oppo F5 (7 triệu đồng)

Oppo F5.

Dù chỉ là một smartphone tầm trung nhưng Oppo F5 cũng đã được trang bị thiết kế tràn viền. Máy có màn hình 6 inch, camera selfie 20 megapixel và được AI hỗ trợ. Nhờ công nghệ AI mà tính năng nhận diện khuôn mặt cũng sẽ xuất hiện trên F5. Đây được coi là bước khởi đầu cho năm 2018, một năm bùng nổ di động tàm trung tràn viền.

Vivo V7 và V7+ (7 triệu đồng)

Vivo V7 và V7+.

Kích thước màn hình của Vivo V7 là 5,7 inch HD trong khi thông số của V7+ là 6 inch. Đây là 2 thiết bị tràn viền sexy, camera trước độ phân giải cao (24 megapixel) và chip Qualcoom..