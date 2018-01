Những phát minh quái đản của người Nhật

Gối Rubik dành cho "thánh lầy": Nghe điện thoại, xem tivi mà không muốn ngồi dậy hay đổi tư thế, chiếc gối hình lập phương được độn nệm dày nhằm giúp bạn có được tầm nhìn phù hợp còn khoét lỗ ở 4 mặt, cho phép người dùng nghe rõ âm thanh bên ngoài. Honda U3-X ra mắt tại Tokyo Motor Show 2009 và được The Times Magazine bầu chọn là một trong số 50 phát minh vĩ đại nhất năm 2009. Phương tiện là một chiếc xe đạp một bánh có vận tốc khoảng 6 km/h. Honda tin rằng việc sử dụng U3-X sẽ đem lại cho người dùng trải nghiệm tự nhiên nhất, như cuốc bộ trong công viên vậy. Áo lót tìm "phu quân": Chiếc áo có kiểu dáng truyền thống được tích hợp thêm một bộ đếm giờ ngược, phía trước là một khe nhỏ để bỏ nhẫn đính hôn và bộ đếm ngược sẽ tự động reset. Chiếc áo ra đời nhằm giải quyết vấn đề dân số già hóa tại Nhật Bản. Đồng hồ thử thách trí não: Chiếc Sensai Watch có thiết kế mang hơi hướm khoa học viễn tưởng cùng vỏ ngoài aluminum. Đồng hồ hoàn toàn không có kim chỉ thời gian hay hiển thị số như các loại truyền thống. Thay vào đó, hàng đèn màu đỏ chỉ giờ, màu xanh chỉ khoảng 5 phút, màu vàng chỉ giây. Người dùng còn được rèn khả năng tính nhẩm khi xem thời gian. Ravijour True Love Tester: chiếc áo lót đặc biệt trang bị công nghệ cảm ứng phân tích nhịp tim của người mang và kết nối qua một ứng dụng phân tích nhịp tim bằng Bluetooth. Đặc biệt thay, chiếc áo có bộ khóa rất chặt, chỉ được mở ra khi người mang tìm được tình yêu đích thực. WaratTell: bộ thu âm dành riêng cho những người già neo đơn nhằm phân tích cảm xúc của họ qua ứng dụng trên smartphone, sau đó gửi đến những người thân giúp theo dõi kịp thời tình trạng của ông/bà. Neuro Turntable: Bộ cảm biến phân tích sóng não gắn kèm vào headphone sẽ tự động bật nhạc khi người dùng suy nghĩ đến việc nghe nhạc và tự động tắt nhạc khi người dùng không tập trung nghe nữa. HAL Iron Man Suit: Bộ quần áo do hãng CYBERDYNE, Inc chế tạo có khả năng nâng vật nặng, gia tăng sức mạnh của người mặc bằng cục pin AC 100 volt hoạt động liên tục trong vòng 5 tiếng. Hiện nay, bộ quần áo công nghệ này được dùng trong y tế, giúp đỡ bệnh nhân tàn tật hoặc người chấn thương cột sống. Camera trăm mắt hay chính xác hơn là 158 chiếc len chế tạo bởi Học viện công nghệ Nagoya được ghi nhận là Kỷ lục Guiness thế giới. Mỗi chiếc len có giá 2,25 USD được xếp thành 4 hàng trên chiếc khung aluminum. Thiết bị dùng để chụp ảnh 3D ngọn lửa từ nhiều góc độ. Robot Tomatan: Robot đeo trên vai tự động đút người mang cà chua khi cần thiết. Kagome, công ty tài trợ cho phát minh độc đáo cho rằng những người hoạt động cường độ cao chẳng hạn như chạy bộ, vận động viên marathon thường thiếu rất nhiều vitamin và cà chua là loại thức ăn bỏ dưỡng, cần được bổ sung kịp thời.

