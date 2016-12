Mổ xẻ những nhược điểm của Samsung Galaxy Note Edge

Việc di dời nút nguồn tới tận đỉnh máy để nhường đất cho viền màn hình cong bên phải vô tình gây khó khăn cho người dùng Samsung Galaxy Note Edge. Ảnh: Cnet. Những người có bàn tay nhỏ nhắn sẽ không gặp thuận lợi khi cầm nắm Galaxy Note Edge bằng một tay do hình dáng không được thon gọn do phải dư ra một phần màn hình cong. Ảnh: Pcadvisor. Những bạn thích mua sắm phụ kiện cho điện thoại có vẻ như khó hài lòng với Galaxy Note Edge. Ảnh: Phone Arena. Do một cạnh bị vát cong nên Note Edge có rất ít phụ kiện đi kèm như ốp lưng. Chỉ có ốp lưng silicon dẻo mới có thể ôm lấy máy. Ảnh: PC Advisor. Không chỉ ít phụ kiện, Note Edge còn ít ứng dụng dành cho màn hình cong. Người dùng mong muốn nhà sản xuất cung cấp nhiều hơn ứng dụng, tận dụng sự khác biệt của màn hình cong. Ảnh: Cnet. Màn hình hai giao diện: một giao diện chính và một giao diện phụ khá độc đáo nhưng có thể đem đến sự bất tiện cho người dùng. Ảnh: Phone Arena. Lý do là màn hình cảm ứng rất nhạy, tay người dùng có thể chạm vào các icon ở giao diện, khởi động chúng lên. Ảnh: Forbes. Giao diện phụ cong cũng gây khó khăn cho người dùng vốn đã quen với giao diện phẳng. Ảnh: TechnoBuffalo. Là một thiết bị mới, đột phá nên giá của Galaxy Note Edge khá cao. Hơn thế, linh kiện của máy sẽ hiếm và thuộc hàng đắt đỏ. Ảnh: Engadget. Những người hay làm rơi, vỡ điện thoại có lẽ không phù hợp với Note Edge bởi chi phí thay thế khá cao, riêng màn hình máy đã chiếm từ 50 - 60% giá trị máy. Ảnh: Android Authority.

