Mẹo nhỏ giúp khóa màn hình khi iPhone hỏng nút nguồn

Muốn khóa màn hình iPhone khi nút nguồn bị hỏng, bạn nhấn vào phần Cài đặt (Settings) trên màn hình chính, Sau đó v ào phần Cài đặt chung (General).



Vuốt màn hình xuống dưới để tìm phần Khả năng truy cập (Accessibility) ở gần cuối. Trong tab Accessibility, tiếp tục cuộn màn hình xuống dưới để vào phần Physical & Motor. Tiếp theo, nhấn vào tab AssistiveTouch, gạt sang ON để bật chế độ Hỗ trợ cảm ứng. Trên màn hình iPhone lúc này sẽ xuất hiện một ô vuông mờ có một vòng tròn màu trắng nằm giữa tại vị trí trên cùng bên phải màn hình. Nhấn vào biểu tượng này, sẽ xuất hiện các tùy chọn như Home (thay cho nút Home vật lý), Voice Control (điều khiển giọng nói), Favorites (Mục yêu thích) và Device (Thiết bị). Nhấn vào biểu tượng Device (Thiết bị), các tùy chọn nhỏ hơn hiện ra bao gồm điều khiển âm lượng (Volume Up, Volume Down), xoay màn hình (Rotate Screen), khóa màn hình (Lock Screen) cùng nhiều tùy chọn khác ở phần Thêm (More). Như vậy bạn đã có một trợ thủ đắc lực thay cho việc sử dụng các phím vật lý trên chiếc dế yêu.

khóa màn hình iPhone khi nút nguồn bị hỏng, bạn nhấn vào phần (Settings) trên Muốnkhi nút nguồn bị hỏng, bạnCài đặtmàn hình chính, Sau đó v ào phần Cài đặt chung (General).



Vuốt màn hình xuống dưới để tìm phần Khả năng truy cập (Accessibility) ở gần cuối. Trong tab Accessibility, tiếp tục cuộn màn hình xuống dưới để vào phần Physical & Motor. Tiếp theo, nhấn vào tab AssistiveTouch, gạt sang ON để bật chế độ Hỗ trợ cảm ứng. Trên màn hình iPhone lúc này sẽ xuất hiện một ô vuông mờ có một vòng tròn màu trắng nằm giữa tại vị trí trên cùng bên phải màn hình. Nhấn vào biểu tượng này, sẽ xuất hiện các tùy chọn như Home (thay cho nút Home vật lý), Voice Control (điều khiển giọng nói), Favorites (Mục yêu thích) và Device (Thiết bị). Nhấn vào biểu tượng Device (Thiết bị), các tùy chọn nhỏ hơn hiện ra bao gồm điều khiển âm lượng (Volume Up, Volume Down), xoay màn hình (Rotate Screen), khóa màn hình (Lock Screen) cùng nhiều tùy chọn khác ở phần Thêm (More). Như vậy bạn đã có một trợ thủ đắc lực thay cho việc sử dụng các phím vật lý trên chiếc dế yêu.