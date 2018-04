Máy ảnh Canon lưu lạc 2 năm dưới biển vẫn sử dụng ngon

Máy ảnh thực sự có một sức sống kỳ diệu đến khó tin. Và câu chuyện mới đây xảy ra tại Đài Loan đã minh chứng điều đó hoàn toàn đúng. Một nhóm học sinh đang dọn dẹp bờ biển ở miền Bắc Đài Loan đã vô tình phát hiện thấy một vật thể đặc biệt bị các loài có vỏ bám xung quanh. Rất may, đây thực chất là lớp vỏ chống nước của camera và chiếc Canon G12 bên trong vẫn lành lặn, hoạt động ổn định. Máy thậm chí có thể bật ngay lúc tìm thấy. Sau khi kiểm tra dữ liệu bên trong, giáo viên Park Lee phát hiện thấy hình ảnh về một người phụ nữ đang đi du lịch tại Nhật Bản. Bức ảnh gần nhất chụp được vào ngày 7/9/2015, tức cách đây hơn 2 năm. Canon G12 vẫn sống sót một cách thần kỳ. Theo Petapixel, chủ sở hữu của chiếc máy ảnh này là một người Nhật và có thể sinh sống tại đảo Ishigaki. Tiếp tục truy theo dấu vết trên Facebook, cuối cùng Park Lee cũng tìm thấy chủ nhân chính xác của chiếc máy ảnh. Đăng tải bài viết trên trang cá nhân, Lee viết: "Liệu có thể tìm thấy chủ nhân của chiếc máy ảnh trôi nổi trên biển không nhỉ? Có vẻ hơi kỳ khi xem trộm ảnh của người khác. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể dựa vào những bức ảnh để tìm ra manh mối về chủ sở hữu thì vẫn tốt hơn phải không?…". Sau khi đăng tải, cư dân mạng đã lan truyền bài viết với tốc độ chóng mặt. Hơn 13 ngàn lượt chia sẻ đã được gửi đi trên thế giới. Một trong những bức ảnh của chủ nhân chiếc Canon G12 Rất may chỉ sau chưa đầy 2 ngày đăng tải trên Facebook, chủ sở hữu đã lên tiếng xác nhận. Thông qua bức hình, một người bạn của chủ nhân chiếc máy ảnh đã nhận ra. Hóa ra đó là Serina Tsubakihara, một sinh viên năm 3 tại ĐH. Sophia, Tokyo. Thời điểm tháng 9/2015, Tsubakihara có chuyến du lịch tại đảo Ishigaki, cách hơn 249km về phía Đông với đảo Đài Loan. Cô đã không may để rơi mất máy ảnh trong lúc đang lặn biển. Điều thú vị là chiếc máy ảnh đã có một chuyến hành trình phi thường gần 250km về phía Tây, kéo dài suốt 2 năm trước khi trôi dạt lên bờ biển ở Đài Loan. Hiện tại, chiếc máy ảnh đang trên đường vận chuyển tới tay người chủ sở hữu.

