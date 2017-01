Khám phá thiết bị công nghệ được Tổng thống Obama tin dùng

Trước hết phải kể đến chiếc điện thoại siêu bảo mật Sectera Edge, bất khả xâm phạm đối với mọi hành động nghe lén, bẻ khóa, hay bất cứ phần mềm gián điệp nào. Ảnh: VTC. Sectera Edge sở hữu hai màn hình, một màn hình cảm ứng 2.8 inch, và phía dưới là màn hình đen trắng. Màn hình đen trắng sẽ hiển thị mức độ an toàn của mạng khi Tổng thống Mỹ Brack Obama sử dụng. Ảnh: Electrospaces. Ngoài ra, máy còn có khả năng tự động từ chối mọi số thuê bao hoặc dữ liệu không an toàn gọi cũng như gửi đến. Ảnh: PC world. Tổng thống Obama nổi tiếng với tư cách là tín đồ trung thành của BlackBerry. Ông sở hữu nhiều siêu phẩm của thương hiệu Dâu Đen: BlackBerry 8830, BlackBerry Curve 8300 và BlackBerry Curve 8900. Ảnh: BBC. Telecore IST-2 là một trong những điện thoại an toàn nhất nước Mỹ. Nó có khả năng tự động xác nhận người gọi đến. Ảnh: Bradreese. Chiếc điện thoại Cisco Unified IP Phone 7965G trở thành thiết bị quan trọng bậc nhất trên bàn làm việc của ông Obama. Nó có khả năng truyền giọng nói trên giao thức IP cho kết nối an toàn nhằm phục vụ việc liên lạc với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Ảnh: Znet. Bên cạnh điện thoại, ông Brack Obama còn sở hữu chiếc Apple iPad 3. Ông có thói quen đặt chiếc iPad 3 trong phạm vi dễ dàng với tới trên bàn làm việc. Ảnh: librobs. Ông Obama sử dụng chiếc Apple MacBook Pro 15 inch phiên bản 2013 để phục vụ việc đăng tweet và trả lời câu hỏi trên diễn đàn Reddit. Ảnh: librobs. Vị Tổng thống quyền lực nhất thế giới còn sử dụng máy tính Dell Latitude E6420 trên Air Force One để giữ liên lạc với mặt đất. Ảnh: librobs. Đồng hồ thông minh Fitbit Surge của Tổng thống Obama có khả năng thông báo thời gian, đo nhịp tim, tính toán lượng calo, định vị GPS và kết nối với điện thoại để hiện thị cuộc gọi đến, tin nhắn. Ảnh: MarketWatch. Màn hình cảm ứng AMX NXT-CA7 luôn có mặt trong Phòng tình huống tại Nhà Trắng, giúp hiển thị nhiều thông tin quan trọng. Ảnh: Zdnet. Ông Obama dùng Robot truyền hình hội nghị BeamPro để ọi điện video với Alice Wong, sáng lập viên Dự án Tầm nhìn cho người khuyết tật. Ảnh: Zdnet.

