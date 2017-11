iPhone 2018 sẽ đổi mới tên gọi hoàn toàn

Sau khi iPhone X lên kệ, Apple có tổng cộng 8 mẫu iPhone trên thị trường gồm SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và iPhone X. Theo 9to5Mac, Apple có thể sẽ thay đổi tên gọi của iPhone 2018 bởi không dễ để đưa ra tên gọi một cách logic cho 3 chiếc iPhone ra mắt năm sau.



Khả năng cao nhất chính là việc Apple loại bỏ các số thứ tự trên iPhone để tìm một cách gọi đơn giản hơn. Một số nguồn tin khẳng định Apple muốn loại bỏ số thứ tự từ lâu nhưng ngần ngại vì vấn đề thương hiệu.

Năm 2018, Apple có thể tiếp tục ra mắt 3 mẫu iPhone mới với thiết kế tràn viền.

Trong 10 năm qua, người dùng quá thân thuộc với cách gọi đánh số như vậy, từ iPhone 4, 4S, 5, 5S cho đến iPhone 6, 6 Plus. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó với những thứ thân thuộc, việc làm mới tên gọi để đánh dấu một chặng đường mới cho iPhone là ý tưởng không tồi.

Cách đơn giản ở đây chính là iPhone, không kèm số. Với model cao cấp hơn, tên gọi của nó sẽ là iPhone Pro. iPad, MacBook của Apple đều tuân thủ cách gọi này.

Theo tin đồn, Apple sẽ ra mắt 3 chiếc iPhone mới trong năm sau, gồm một model dùng màn hình LCD và 2 chiếc sử dụng màn hình OLED. Do đó, có thể model dùng màn hình LCD sẽ được gọi là iPhone. 2 model còn lại chính là iPhone Pro, phân biệt ở kích thước màn hình.

Nếu người dùng nghĩ cách gọi đó tạo khó khăn khi phải gọi iPhone Pro 5.8 hay iPhone Pro 6.5 (theo kích thước màn hình) thì hãy nhìn vào iPad hay MacBook. Táo khuyết hiện bán iPad Pro với 2 kích thước là 10,5 và 12,9 inch. MacBook Pro cũng có 2 kích thước là 13 và 15 inch. Chẳng ai nhầm lẫn giữa những model này.

Apple đã làm cách mạng cho thiết kế iPhone, giờ là tên gọi.