Cận cảnh phiên bản iPhone 8 màu đỏ tuyệt đẹp vừa ra mắt

Phiên bản iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu đỏ vừa xuất hiện vào hôm qua (11/4). Sự khác biệt lớn nhất của iPhone 8 màu đỏ và chiếc iPhone 7 đỏ của năm rồi nằm ở mặt lưng. Do được trang bị tính năng sạc không dây nên iPhone 8 có lưng bằng kính, trong khi iPhone 7 có lưng nhôm. Ngoài ra mặt trước của chiếc iPhone 8 đỏ có màu đen thay vì trắng như iPhone 7. Theo đánh giá của cây bút Chris Welch đến từ The Verge, sự phối màu này có vẻ hợp lý hơn phiên bản cũ. Cũng vì có mặt lưng bằng kính nên iPhone 8 rất dễ bám dấu vân tay. Màu đỏ sẽ giúp che bớt một phần khuyết điểm này so với các màu sắc khác nhưng vẫn không có cảm giác sạch bằng lưng nhôm của iPhone 7. Hiện tại Apple đã cho phép người dùng đặt mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ, máy sẽ bắt đầu được giao từ thứ Sáu tuần này. Dưới đây là một hình ảnh cận cảnh chiếc iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu đỏ được chụp bởi Chris Welch.

