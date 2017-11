Cận cảnh những mặt nạ mở khóa Face ID siêu nhanh của Bkav

Mới đây, Bkav lại khiến giới công nghệ xôn xao khi tung thêm chiếc mặt nạ mở khóa Face ID trên iPhone X. Ảnh: Bkav. Đây là chiếc mặt nạ thứ hai của Bkav có khả năng đánh bại Face ID theo cách các cặp sinh đôi mở khóa iPhone X. Ảnh: Sputniknews. Theo Bkav, chiếc mặt nạ đánh bại Face ID này kết hợp giữa in 2D và 3D để hoàn thiện khuôn mặt. Ảnh: Bkav. Chất liệu in được sử dụng trên mặt nạ là bột đá cho cả khuôn mặt, mũi, miệng. Ảnh: Bkav. Đôi mắt mặt nạ được in bằng ảnh chụp hồng ngoại — công nghệ mà chính Face ID dùng để ghi hình ảnh khuôn mặt. Ảnh: Bkav. Chiếc iPhone X được đăng ký Face ID khuôn mặt chủ nhân, ngay sau đó đưa ra trước mặt chiếc mặt nạ mới. Ảnh: Bkav. Ngay lập tức, iPhone X mở khóa trong thời gian chưa đến 10 giây. Ảnh: Bkav. Với kết quả nghiên cứu mới này, mọi người đều có thể bị nhân bản tạo ra mặt nạ sinh đôi nhân tạo. Do đó, Bkav khuyến cáo người dùng iPhone X phải dùng passcode cho mọi tình huống có dữ liệu nhạy cảm và khi thực hiện các giao dịch thương mại. Ảnh: Bkav. Trước đó, Bkav đã tung ra chiếc mặt nạ đánh lừa Face ID iPhone X đầu tiên. Ảnh: Vietnamnet. Chiếc mặt nạ đầu tiên được tạo nên nhờ kết hợp kỹ thuật in 3D, ảnh 2D, một vài xử lý đặc biệt. Ảnh: Bkav. Mắt, mũi, miệng là những khu vực duy nhất được chụp ảnh/đắp silicon cho giống thật, toàn bộ bề mặt còn lại được quét và in 3D. Ảnh: Bkav. Tuy nhiên, phiên bản đâu tiên phải mất 9-10 giờ để có thể mở khóa iPhone X. Ảnh: Bkav. Video: Mặt nạ "sinh đôi nhân tạo" của Bkav đánh bại Face ID 9 (Nguồn Bkav)

Mới đây, Bkav lại khiến giới công nghệ xôn xao khi tung thêm chiếc mặt nạ mở khóa Face ID trên iPhone X. Ảnh: Bkav. Đây là chiếc mặt nạ thứ hai của Bkav có khả năng đánh bại Face ID theo cách các cặp sinh đôi mở khóa iPhone X. Ảnh: Sputniknews. Theo Bkav, chiếc mặt nạ đánh bại Face ID này kết hợp giữa in 2D và 3D để hoàn thiện khuôn mặt. Ảnh: Bkav. Chất liệu in được sử dụng trên mặt nạ là bột đá cho cả khuôn mặt, mũi, miệng. Ảnh: Bkav. Đôi mắt mặt nạ được in bằng ảnh chụp hồng ngoại — công nghệ mà chính Face ID dùng để ghi hình ảnh khuôn mặt. Ảnh: Bkav. Chiếc iPhone X được đăng ký Face ID khuôn mặt chủ nhân, ngay sau đó đưa ra trước mặt chiếc mặt nạ mới. Ảnh: Bkav. Ngay lập tức, iPhone X mở khóa trong thời gian chưa đến 10 giây. Ảnh: Bkav. Với kết quả nghiên cứu mới này, mọi người đều có thể bị nhân bản tạo ra mặt nạ sinh đôi nhân tạo. Do đó, Bkav khuyến cáo người dùng iPhone X phải dùng passcode cho mọi tình huống có dữ liệu nhạy cảm và khi thực hiện các giao dịch thương mại. Ảnh: Bkav. Trước đó, Bkav đã tung ra chiếc mặt nạ đánh lừa Face ID iPhone X đầu tiên. Ảnh: Vietnamnet. Chiếc mặt nạ đầu tiên được tạo nên nhờ kết hợp kỹ thuật in 3D, ảnh 2D, một vài xử lý đặc biệt. Ảnh: Bkav. Mắt, mũi, miệng là những khu vực duy nhất được chụp ảnh/đắp silicon cho giống thật, toàn bộ bề mặt còn lại được quét và in 3D. Ảnh: Bkav. Tuy nhiên, phiên bản đâu tiên phải mất 9-10 giờ để có thể mở khóa iPhone X. Ảnh: Bkav. Video: Mặt nạ "sinh đôi nhân tạo" của Bkav đánh bại Face ID 9 (Nguồn Bkav)