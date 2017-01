Cận cảnh những điện thoại siêu sang của sao Việt

Nhắc đến những chiếc điện thoại siêu sang của sao Việt không thể bỏ qua iPhone 6 dát vàng của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Facebook Mr Đàm. Chiếc iPhone 6 của Mr Đàm được làm từ vàng 24K chất lượng cao do một công ty ở Việt Nam sản xuất với phiên bản hạn chế. Ảnh: Facebook Mr Đàm. Chiếc điện thoại Vertu mạ vàng của Trà Ngọc Hằng có trị giá tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Zing. Tuấn Hưng khoe điện thoại Vertu hơn 100 triệu đồng trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook Tuấn Hưng. Điện thoại Vertu đắt đỏ của BTV Ngọc Trinh. Ảnh: Dân Việt. Điện thoại Vertu của Hoàng Thùy Linh có vẻ ngoài bóng bẩy của hợp kim, gốm và đá quý đắt tiền. Ảnh: Tindienthoai. Chân dài Thanh Hằng cũng sở hữu chiếc điện thoại Vertu siêu sang. Ảnh: Dienthoaigo. Điện thoại Vertu của Phi Thanh Vân có giá 400 triệu đồng. Ảnh: Facebook nhân vật. Á hậu Huyền My khoe iPhone 7 Plus màu hồng trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook Huyền My. Chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của Cao Thái Sơn có giá 949 USD. Ảnh: Zing.

Nhắc đến những chiếc điện thoại siêu sang của sao Việt không thể bỏ qua iPhone 6 dát vàng của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Facebook Mr Đàm. Chiếc iPhone 6 của Mr Đàm được làm từ vàng 24K chất lượng cao do một công ty ở Việt Nam sản xuất với phiên bản hạn chế. Ảnh: Facebook Mr Đàm. Chiếc điện thoại Vertu mạ vàng của Trà Ngọc Hằng có trị giá tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Zing. Tuấn Hưng khoe điện thoại Vertu hơn 100 triệu đồng trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook Tuấn Hưng. Điện thoại Vertu đắt đỏ của BTV Ngọc Trinh. Ảnh: Dân Việt. Điện thoại Vertu của Hoàng Thùy Linh có vẻ ngoài bóng bẩy của hợp kim, gốm và đá quý đắt tiền. Ảnh: Tindienthoai. Chân dài Thanh Hằng cũng sở hữu chiếc điện thoại Vertu siêu sang. Ảnh: Dienthoaigo. Điện thoại Vertu của Phi Thanh Vân có giá 400 triệu đồng. Ảnh: Facebook nhân vật. Á hậu Huyền My khoe iPhone 7 Plus màu hồng trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook Huyền My. Chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của Cao Thái Sơn có giá 949 USD. Ảnh: Zing.