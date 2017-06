Cận cảnh chiếc TV đẹp như tranh nghệ thuật của Samsung

Chiếc TV này được đặt tên là The Frame và được thiết kế với phương châm “TV as Art”. The Frame được Samsung giới thiệu lần đầu tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thế giới CES 2017 vào hồi giữa tháng 3 vừa qua. Dựa trên công nghệ sáng tạo mới, khi bật chế độ “Art Mode” lên, The Frame trông giống như một khung hình treo trên tường. Samsung hiện có hai phiên bản The Frame: loại 55 inch có giá 1.999 USD (tương đương khoảng 45,5 triệu đồng) và loại 65 icnch có giá 2.799 USD (tương đương khoảng 65,6 triệu đồng). Điều khiển đi kèm trông cũng rất nghệ thuật. Người dùng thể thể lựa chọn nhiều loại viền TV với màu sắc và chất liệu khác nhau. Chi phí thay viền rơi vào khoảng từ 200 – 250 USD tùy loại. Trong hình là loại viền bằng gỗ tự nhiên, khiến nó hoàn toàn không giống như một chiếc TV. Người dùng có thể mua nhiều loại viền khác nhau để thay đổi khi thích. Việc thay viền cho The Frame rất dễ dàng. Khi không xem TV, người dùng có thể lựa chọn một trong số 100 bức ảnh nghệ thuật của 37 nghệ sĩ để hiển thị trên TV, khiến nó giống một bức tranh treo tường nghệ thuật. Người dùng cũng có thể dùng USB để sao chép những bức ảnh mình thích vào TV để hiển thị hoặc truy cập vào Art Store để lựa chọn thêm những bức ảnh mình thích. Tất nhiên, để được như vậy, bạn không bao giờ được tắt TV. Song bạn đừng lo tốn điện, bởi nó chỉ hiển thị là bức tranh khi mà nó “cảm nhận” được là trong phòng có người. Để cảm nhận được trong phòng có người, The Frame được trang bị một sensor cảm ứng chuyển động. Ngoài ra, The Frame còn được trang bị Kết nối vô hình và No Gap Wall-mount của Samsung, cho phép người dùng treo nó ở bất cứ nơi nào mà không có bất dây cáp hay dây dẫn rườm rà xung quanh. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không treo The Frame trên tường thì đây là chân đi kèm để đặt nó trên bàn. Và đây, khi đặt ở trên bàn/tủ, trông nó cũng vô cùng tuyệt.

