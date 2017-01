Bóc mẽ kỹ xảo hút mắt khán giả trong phim Hàn

Để tạo ra những con sóng khổng lồ, các nhà làm phim Hàn Quốc "Sóng thần ở Haeundae" đã phải đầu tư hơn 5 triệu USD trong việc sử dụng kỹ xảo vi tính. Ảnh: HanCinema. Nhờ kỹ xảo tạo hình xác sống chân thực, bộ phim "Chuyến tàu sinh tử" đã mang đến những hình ảnh sống động, giúp người xem có cảm giác tim đập thình thịch. Ảnh: Youtube. Trong phim truyền hình Hiller, nam diễn viên Ji Chang Wook phải thực cảnh hành động trên dây tại tòa nhà cao tầng. Thực tế, Ji Chang Wook được hỗ trợ bởi các thiết bị cáp treo an toàn. Ảnh: New Korean. Sau đó, khi lên hình các dây cáp được bộ phận kỹ xảo xóa bỏ các hình ảnh có dây trên người Ji Chang Wook. Ảnh: New Korean. Màn cháy nổ đoạn đầu trong phim bom tấn "Quick" là một bữa tiệc kỹ xảo theo phong cách Hollywood. Ảnh: M.S. Công nghệ đồ họa web kỹ thuật số (CG) đã tạo nên những cảnh cháy nổ không khác ngoài đời thật. Ảnh: Wiki. Tượng đài Kim Il Sung trong phim truyền hình "King 2 Heart" thực chất là sản phẩm dựa vào kỹ xảo CG. Ảnh: Youtube. Công nghệ CG đã tạo ra cửa sổ với những ô tròn để nhìn ra ngoài trong phim "King 2 Heart". Ảnh: Youtube. Bằng kỹ xảo vi tính, bối cảnh triều đình nguy nga được ghép cùng cảnh nhân vật đang bước đi. Ảnh: Zing. Cảnh quay hoành tráng trong phim Dong Yi thực chất là sự chắp ghép giữa phần mềm sửa ảnh và một cảnh trong phim hiện đại. Ảnh: Zing.

