Bí mật ít biết về smartphone của Nokia

Smartphone ngày nay đều có khả năng tự động xoay màn hình hiển thị theo chiều cầm của người sử dụng. Thực tế, ý tưởng về việc thay đổi góc nhìn màn hình đã xuất hiện trên điện thoại Nokia từ lâu. Ảnh: GreenArea. Nếu nhập đoạn mật mã *#5512#, màn hình điện thoại chuyển sang trái 90 độ còn mật mã *#5513# sẽ khiến màn hình xoay 180 độ. Ảnh: Blogspot. Muốn tắt ứng dụng đang chạy trên điện thoại của Nokia, chỉ cần nhấn và giữ nút Home, sau đó ấn nút xóa trên bàn phím QWERTY hoặc nút C trên bàn phím thường. Ảnh: NDTV Gadgets. Chiếc điện thoại di động thứ 1 tỷ của Nokia bán ra chính là Nokia 1100. Nó được bán ở Nigeria. Ảnh: Trusted Reviews. Nokia rất thận trọng khi không đưa số 4 vào bất kỳ mẫu điện thoại nào khi bán lẻ ở Châu Á. Bởi, người Châu Á quan niệm số 4 không mang lại may mắn. Ảnh: Enterprise Management 360. Smartphone của Nokia ngày nay nổi bật với chất lượng của camera. Ảnh: The Register. Cuộc gọi đầu tiên trên mạng GSM được thực hiện bởi thủ tướng Phần Lan, Harri Holkeri bằng điện thoại Nokia. Ảnh: Uusi Suomi. Cuộc gọi vệ tinh đầu tiên trên thế giới cũng được thực hiện bằng điện thoại Nokia vào năm 1994. Ảnh: Wiki. Âm báo tin nhắn "Ascending" được coi là khẩu hiệu của Nokia. Ảnh: Youtube. Nhạc chuông "Kick" được biết đến từ hơn một thập kỷ trước được đưa lên Nokia 3310 và nhanh chóng trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi của thương hiệu này. Ảnh: Metro.

