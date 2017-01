4 sản phẩm của Google được mong chờ năm 2017

Ông trùm công nghệ Google dự kiến tung ra hai dòng đồng hồ thông minh chạy hệ điều hành Android 2.0 trong quý 1/2017. Ảnh: Wareable. Đồng hồ thông minh này sẽ không sử dụng thương hiệu Google hay Pixel mà mang tên của nhà sản xuất. Ảnh: The Verge. Sản phẩm sẽ được trang bị tính năng độc lập hoàn toàn mới, có khả năng hoạt động mà không cần một chiếc smartphone, hỗ trợ Pay Android và Google Assistant. Ảnh: Wareable. Pixel là chiếc smartphone nổi bật nhất của Google trong năm 2016. Nguồn tin rò rỉ cho thấy Google Pixel 2.0 được mong đợi trong năm 2017 sẽ mang một thiết kế đặc biệt hơn so với người tiền nhiệm. Ảnh: Androidauthority. Ngoài nâng cấp camera, Google Pixel 2.0 sẽ được trang bị tính năng tương tác ảo dựa trên nền tảng Google Tango. Ảnh: Tech Times. Năm 2012, Google Glass đã được đánh giá rất cao ngay sau khi ra mắt. Tuy nhiên, Google đã ngừng dự án vào năm 2015 do thiếu nội dung tương tác ảo AR. Ảnh: Top10base. Các tin đồn gần đây cho thấy Google sẽ ra mắt Google Glass 2 trong năm 2017 với nhiều nội dung thú vị hơn. Ảnh: The Verge. Google đang đào tạo một robot bốn chân trong bộ phận Boston Dynamics để tung ra thị trường. Chú robot có tên gọi Spot Mini được giới thiệu tại hội nghị Neural Information Processing Systems tháng 12/2016. Ảnh: VentureBeat. Ảnh: Youtube. Dự kiến sản phẩm sẽ ra mắt trước thời điểm cuối năm 2017. Ảnh: Youtube.

