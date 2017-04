10 smartphone có tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay

Oppo Find 7a không chỉ là smartphone pin khủng mà sản phẩm này còn khiến nhiều người bất ngờ vì thời gian sạc đầy nhanh nhất hiện nay. Ảnh: Phonearena. Máy được trang bị bộ sạc lên tới 4,5A thay vì 1-2A như trên các cục sạc điện thoại của các hãng khác. Bộ sạc này sẽ nạp đầy cho viên pin 2800 mAh trong vòng 1 giờ 22 phút kể từ 0%. Các kiểm nghiệm cho thấy từ lúc bắt đầu cứ 30 giây pin sẽ tăng 1% và chậm dần về sau. Thậm chí, smartphone này có thể sạc được 56% pin chỉ trong vòng 23 phút, rất ấn tượng. Ảnh: Phonearena. HTC One M9 được cho là chiếc điện thoại sạc nhanh hiện nay. Máy dùng chip Qualcomm Snapdragon 810 với tính năng sạc nhanh QuickCharge 2.0. Thời gian đầy của mày chỉ trong khoảng 1 giờ 46 phút và có thể dùng đến 6 giờ 25 phút. Dung lượng pin đạt 2.840 mAh. Ảnh: TGDĐ. Nhiều đánh giá cho rằng OnePlus One khá giống Find 7/7a. Nhưng OnePlus One lại không được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của Oppo. Mẫu điện thoại cấu hình "khủng" này mất 2 giờ để nạp đầy pin. Ảnh: Phonearena. LG G4 dùng chip Snapdragon 808 song thiếu QuickCharge 2.0. LG G4 có dung lượng pin và tốc độ sạc tương tự bản LG G3 tiền nhiệm. Ảnh: Android Authority. Một trong những điểm cộng khiến Xiaomi Mi5 được người dùng ưa chuộng đó là thời gian sạc pin nhanh từ 0% đến 100% mất gần 1 tiếng 20 phút. Thời lượng dùng pin đến 7 giờ 27 phút. Ảnh: Phonearena. Moto Z Droid Edition sử dụng công nghệ sạc siêu nhanh TurboPower của Motorola (sạc 15 phút dùng được 8 tiếng). Trong bài kiểm tra do PhoneArena thực hiện, Moto Z Droid Edition có thể sạc đầy pin từ mức 0% - 100% trong vòng 72 phút (2.600 mAh). Ảnh: TGDĐ. OnePlus 3 có thể sạc được 60% pin trong 30 phút. Ảnh: TGDĐ. LG V20 được trang bị công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 đời mới, cho nên việc sạc pin nhanh hơn là điều quá rõ ràng. Máy mất khoảng 86 phút để sạc đầy pin (3.200 mAh). Ảnh: TGDĐ. Thời gian sạc đầy của Galaxy K Zoom từ trạng thái hết sạch pin là 1 giờ. Mức thời gian như vậy cũng được đánh giá cao so với các thông số kĩ thuật khác của máy. Ảnh: Phonearena. Samsung Galaxy Note 3 từng là sản phẩm rất đình đám thu hút người dùng công nghệ. Cho đến hiện nay, model này vẫn được đánh giá cao về thiết kế cũng như thời lượng pin, thời gian sạc nhanh. Ảnh: Genk.

