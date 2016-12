Phượt cánh đồng hoa hướng dương đẹp nhất Việt Nam

Cánh đồng hoa hướng dương rộng 100ha tọa lạc tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang là điểm đến cực kỳ thu hút trong những ngày này. Kể từ giữa tháng 12, thời điểm hoa nở rộ cũng là lúc dân phượt và những người yêu hoa rộn ràng rủ nhau tới đây để “check-in”, chụp ảnh và thưởng lãm loài hoa mặt trời vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Theo chia sẻ của anh Thắng (Quảng Ninh), để tới cánh đồng hoa đẹp ngất ngây này bạn có thể chọn phương tiện xe máy hoặc ô tô. Từ Hà Nội chạy theo hướng về Xuân Mai, rẽ trái vào đường mòn Hồ Chí Minh rồi chạy thẳng khoảng 200km là tới cánh đồng hoa nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh. Anh cũng cho biết cánh đồng hoa này được một công ty lớn trồng nên khi vào tham quan, chụp ảnh không hề mất phí. Tuy nhiên để ghi lại được bức ảnh đẹp nhất thì nên chụp từ trên cao. Do đó thuê thang là lựa chọn lý tưởng cho mọi người với mức giá 20.000/10 phút. Mặc dù được trồng với mục đích cung cấp nguyên liệu là chủ yếu nhưng cả cánh đồng rực màu vàng của hoa, màu xanh của lá khiến bất cứ ai đến đây cũng ngỡ ngàng. Trong cái se se lạnh, những luống hoa được trồng thẳng hàng thẳng lối kiêu hãnh vươn lên khiến khung cảnh càng trở nên sinh động, đầy sức sống. Nhiều người cảm thấy khó tin khi ở mảnh đất miền Trung nắng cháy khô cằn lại nuôi dưỡng được một thảm hoa tươi sáng và đẹp mê đắm đến vậy. Từ Hà Nội, chỉ cần đi về trong ngày du khách vẫn có thể có thời gian thưởng hoa. Do đó, cánh đồng hoa hướng dương có thể là địa điểm thú vị để khám phá vào dịp cuối tuần để thay đổi không khí hoặc trong những ngày Tết Dương lịch sắp tới. Bên cạnh đó, năm nay đến cánh đồng hoa hướng dương, du khách còn được trải nghiệm wifi phát miễn phí, thuận tiện cho việc “check-in” những tấm ảnh đẹp long lanh khoe với bạn bè. Đây cũng là nơi để du khách có thể thỏa thích tạo dáng để có những bức ảnh "độc" khoe với bạn bè. Theo chia sẻ của những người có kinh nghiệm, đồng hoa này còn nở đẹp đến cuối tháng 12 và đến thời điểm tổ chức lễ hội hoa hướng dương vẫn còn nở rực rỡ. Bên cạnh đó, khu vực này còn có một diện tích không nhỏ hoa hướng dương được gieo trồng để đón khách tham quan vào thời điểm tháng 2/2017. Nhờ được trồng theo hàng lối nên du khách có thể tự do di chuyển giữa các luống hoa để chọn được góc chụp đẹp nhất. Bạn có thể kết hợp một chuyến đi thưởng hoa hướng dương cùng với về Nam Đàn thăm quê Bác và trải nghiệm cảm giác đến biển Cửa Lò vào mùa đông. Nếu chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm thì mọi người có thể lựa chọn các nhà nghỉ ở ngay gần cánh đồng hoa. Anh Thắng cho biết chỉ cách cánh đồng hoa khoảng 200m có rất nhiều nhà nghỉ. Khách có thể gửi xe ở nhà nghỉ và đi bộ vào cánh đồng hoa. Tuy nhiên thời điểm này lượng người đến cánh đồng hoa hướng dương rất lớn nên nếu có nhu cầu lưu trú bạn cần đặt phòng trước để tránh tình trạng “cháy phòng” và chọn được nhà nghỉ ưng ý với giá từ 150 – 400.000/phòng.

