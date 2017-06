Bi hài chuyện của những anh xe ôm bị kiều nữ gạ tình

Xe ôm VIP cũng bị gạ tình

Dịch vụ ‘xe ôm VIP’ không còn mới, được Grab tung ra từ cuối năm 2016. Điểm đặc biệt của hình thức này là tài xế chạy xe ôm phải sử dụng xe cao cấp khi đưa đón khách. Với quy định cụ thể dòng "thấp cấp" nhất là Airblade, SH hoặc dòng xe Vespa qua các đời.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Hùng đó là câu chuyện bị gạ tình trắng trợn từ một khách hàng nữ.

Ảnh minh họa

Khá bất ngờ khi gặp tài xế "phong độ" đi xe xịn, khách hàng này sau khi đặt xe từ quận 1 đến quận 5, một quãng đường khá xa, tiếp tục đặt một tuyến đường khác cho anh, từ quận 5 trở lại…quận 1 vì “quên đồ”.

“Tối đó mình không ngủ được chút nào vì bị khủng bố điện thoại liên tục, đến mấy chục cuộc gọi và hơn chục tin nhắn. Chị ấy nhắn tin với lời lẽ gạ tình, thậm chí còn ra giá cho mình một đêm 3 triệu đồng, ra giá chỉ cần bỏ nghề tài xế thì bạn đó sẽ 'bao' hết cho mình mọi chi phí.

Mình quá sợ nên phải gọi điện nói thẳng và yêu cầu rất giận dữ là không nhắn tin hay gọi điện nữa, mới thoát”, Hùng kể lại.

Còn anh Hải cho biết chuyện gạ tình không mới đối với cánh tài xế, nhất là tài xế chạy xe “ngon”. Nhiều cô gái trẻ cứ đặt anh chở đi suốt. Trường hợp thường xuyên nhất đó là nhiều cô đặt xe chỉ để anh chở đi…vòng vòng vì thích chiếc xe của anh.

Có người sau một cuốc xe đã “trả thừa” đến 4,9 triệu đồng, trong khi tiền phải trả chỉ 100.000 đồng, vì lý do đơn giản là “vừa mắt”. Khi được yêu cầu lấy lại tiền thì họ hẹn anh tới nhà để trả, với địa chỉ tại một…khách sạn hạng sang.

Đến xe thường cũng không thoát những kiều nữ

Trong một lần có việc cần đi xe vào buổi tối, tôi quen anh Nguyễn Viết Quang (Hà Nam) có 10 năm bươn chải đêm hôm với nghề chạy xe ôm ở Hà Nội.

Ảnh minh họa

Anh Quang vẫn nhớ như in câu chuyện về một người phụ nữ ở Hưng Yên bị tai nạn giao thông được anh đưa vào bệnh viện. Sau này ra viện, bà đến tận nơi cảm ơn và tha thiết mời anh về nhà để gia đình được hậu tạ.

“Nhà bà ấy cũng thuộc dạng khá giả nên có đưa cho tôi một số tiền, nhưng tôi không nhận, vì nếu là người khác gặp trường hợp như tôi họ cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Bà ấy cứ nằng nặc bắt tôi phải nhận, ngày nào cũng đến nhà ngỏ ý, không nhận tiền thì xin nhận tôi làm con nuôi, hoặc có việc gì còn giúp đỡ lẫn nhau, bởi nhà ông bà chỉ có mỗi đứa con gái nhưng nó lại lấy chồng ở xa.

Tôi từ chối vì nhà người ta giàu có, mình mà đồng ý thiên hạ lại nghĩ mình trục lợi. Nhưng về sau thấy hai ông bà cũng tội nghiệp, ốm đau không có ai ở bên nên tôi nhận ông bà ấy làm bố mẹ nuôi”, anh Quang cười kể.

Cũng như anh Quang, anh Dũng, một tài xế xe ôm ở bến xe Mỹ Đình, chia sẻ: “Làm nghề này anh em chúng tôi ai chẳng có chuyện để mà kể. Tuy nhiên tất cả không sánh được với kỉ niệm đáng nhớ nhất đời xe ôm của tôi".

Anh tiếp tục: "Lần đó khách là cô gái khoảng 25 tuổi, khá xinh đẹp. Sau khi yêu cầu xe tôi chạy lòng vòng thì cũng đến nơi cô ta bảo. Nơi này dân cư thưa thớt, lại nằm tách biệt sau một ngọn đồi. Tự nhiên tôi thấy chột dạ. Chưa kịp dừng, cô gái đã nhảy vội xuống khỏi xe. Cô ngửa bài luôn, rằng cô không có tiền trả, thôi em cho anh "xem hàng" coi như là thay tiền xe ôm. Không đợi tôi trả lời thì hàng cúc áo của cô đã bật ra từ lúc nào. Tiếp đó áo ngực của cô cũng nhanh chóng tuột ra. Tôi đứng ngây ra như trời trồng, chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bất ngờ tôi nghe tiếng hét vang lên từ phía sau: "Thằng kia ai cho mày hiếp dâm vợ tao, mày muốn chết à?…”, rồi tiếng bước chân chạy rầm rầm. Chưa kịp định thần, tôi bị mấy người đàn ông vụt lấy vụt để. Đau quá nhưng bị bất ngờ, tôi không thể chống đỡ nổi. May sao có công an đến kịp thời, tôi mới thoát nạn. Hóa ra, ở khu này, mấy ngày trước có vụ lừa đảo cướp xe ôm như trường hợp của tôi, nên công an đã bố trí mai phục".

Anh Dũng nói thêm, cô gái đóng vai khách, gọi xe ôm chở đến đây. Cô ta lừa cho con mồi "xem hàng" để đồng bọn cướp xe. Lần đó anh được một phen hú hồn.

"Sau vài thủ tục với công an phường, tôi lết mãi mới đi xe được về đến bến. Mọi người biết chuyện ai cũng mừng cho tôi còn đồng nghiệp của tôi thì nói vui là tôi đã cho họ bài học quý báu", anh kể.