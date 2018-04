Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U bị Barca cảnh cáo vụ Umtiti

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sport, nếu không chi ra 60 triệu euro phá vỡ hợp đồng, việc Quỷ đỏ tiếp tục tiếp xúc Umtiti sẽ kéo các bên lên FIFA. Ảnh: Sport Chuyển nhượng bóng đá từ Calciomercato, Alex Sandro vẫn đang là mục tiêu mà HLV Mourinho muốn đưa về M.U. Ảnh: Calciomercato Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, chiếc ghế của Zidane đang bị lung lay và người được thay thế là Jurgen Klopp. Ảnh: Don Balon Inter từng quan tâm Martial và muốn M.U đưa anh ra trao đổi nếu muốn lấy Ivan Perisic. Mặc dù vậy, phía Quỷ đỏ không đồng ý điều kiện trên. Juventus quyết không để cho M.U thoải mái có được chữ ký của Emre Can. Griezmann đã cho biết: "Tôi không biết các bạn lấy thông tin đó từ đâu, nhưng rõ ràng đó là một thông tin sai sự thật." Toni Kroos đang rất muốn tìm thử thách mới trong sự nghiệp khi nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ M.U. Theo tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), Real Madrid sẽ dùng 50 triệu bảng và các thêm Isco để chiêu mộ Mohamed Salah. Ảnh: Diario Gol Nếu Allegri tiếp quản ghế HLV Chelsea, ông sẽ đưa 3 cầu thủ của Juventus tới gồm Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi và Rodrigo Bentacur. Thủ thành Alisson đã chủ động đàm phán với lãnh đạo của AS Roma để sớm chốt lại tương lai của mình. Mời quý độc giả xem clip Samuel Umtiti Overall 2017 - Nguồn: Henrik Lehmann

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sport, nếu không chi ra 60 triệu euro phá vỡ hợp đồng, việc Quỷ đỏ tiếp tục tiếp xúc Umtiti sẽ kéo các bên lên FIFA. Ảnh: Sport Chuyển nhượng bóng đá từ Calciomercato, Alex Sandro vẫn đang là mục tiêu mà HLV Mourinho muốn đưa về M.U. Ảnh: Calciomercato Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, chiếc ghế của Zidane đang bị lung lay và người được thay thế là Jurgen Klopp. Ảnh: Don Balon Inter từng quan tâm Martial và muốn M.U đưa anh ra trao đổi nếu muốn lấy Ivan Perisic. Mặc dù vậy, phía Quỷ đỏ không đồng ý điều kiện trên. Juventus quyết không để cho M.U thoải mái có được chữ ký của Emre Can. Griezmann đã cho biết: "Tôi không biết các bạn lấy thông tin đó từ đâu, nhưng rõ ràng đó là một thông tin sai sự thật." Toni Kroos đang rất muốn tìm thử thách mới trong sự nghiệp khi nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ M.U. Theo tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), Real Madrid sẽ dùng 50 triệu bảng và các thêm Isco để chiêu mộ Mohamed Salah. Ảnh: Diario Gol Nếu Allegri tiếp quản ghế HLV Chelsea, ông sẽ đưa 3 cầu thủ của Juventus tới gồm Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi và Rodrigo Bentacur. Thủ thành Alisson đã chủ động đàm phán với lãnh đạo của AS Roma để sớm chốt lại tương lai của mình. Mời quý độc giả xem clip Samuel Umtiti Overall 2017 - Nguồn: Henrik Lehmann