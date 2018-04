Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U chốt xong sao Bayern

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, bỏ quá Mohamed Salah, Real nhắm tới Emre Can của Liverpool. Ảnh: Don Balon Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, MU đã cử đại diện đàm phán với Monaco để có Sidibe. Ảnh: MirrorChuyển nhượng cầu thủ từ AS, Real gửi lời đề nghị Isco + 50 triệu euro để Salah ra đi. Ảnh: AS Tin của Mundo Deportivo, Juventus và Milan đều đặt vấn đề với Barca về Andre Gomes. Ảnh: Mundo Deportivo Theo Don Balon, Barcelona muốn đưa Shaw về cạnh tranh vị trí bên hành lang cánh trái với Jordi Alba. Ảnh: Don Balon Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, HLV Arsene Wenger xác nhận, Arsenal đang trong quá trình thương lượng với Ramsey về bản hợp đồng mới. Don Balon loan báo, Neymar đã nói với Real Madrid về ý định rời PSG vào hè này và nếu đội bóng Hoàng gia không chào giá sớm thì chân sút Brazil lựa chọn cập bến M.U. Ảnh: Don Balon Arturo Vidal đang trên đường đến Old Trafford. Nhiều khả năng, cầu thủ người Chile sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Báo chí Italia đưa tin, BLĐ Juventus đánh giá cao khả năng của Martial, và tin tưởng anh phù hợp với CLB. Theo M.E.N, Real Madrid hy vọng sẽ có được sự phục vụ của 3 nhân tố của M.U bao gồm Pogba, De Gea và cả Martial. Ảnh: M.E.N Mời quý độc giả xem clip Arturo Vidal 2017/18 - Nguồn: Youtube.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, bỏ quá Mohamed Salah, Real nhắm tới Emre Can của Liverpool. Ảnh: Don Balon Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, MU đã cử đại diện đàm phán với Monaco để có Sidibe. Ảnh: Mirror Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, Real gửi lời đề nghị Isco + 50 triệu euro để Salah ra đi. Ảnh: AS Tin của Mundo Deportivo, Juventus và Milan đều đặt vấn đề với Barca về Andre Gomes. Ảnh: Mundo Deportivo Theo Don Balon, Barcelona muốn đưa Shaw về cạnh tranh vị trí bên hành lang cánh trái với Jordi Alba. Ảnh: Don Balon Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, HLV Arsene Wenger xác nhận, Arsenal đang trong quá trình thương lượng với Ramsey về bản hợp đồng mới. Don Balon loan báo, Neymar đã nói với Real Madrid về ý định rời PSG vào hè này và nếu đội bóng Hoàng gia không chào giá sớm thì chân sút Brazil lựa chọn cập bến M.U. Ảnh: Don Balon Arturo Vidal đang trên đường đến Old Trafford. Nhiều khả năng, cầu thủ người Chile sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Báo chí Italia đưa tin, BLĐ Juventus đánh giá cao khả năng của Martial, và tin tưởng anh phù hợp với CLB. Theo M.E.N, Real Madrid hy vọng sẽ có được sự phục vụ của 3 nhân tố của M.U bao gồm Pogba, De Gea và cả Martial. Ảnh: M.E.N Mời quý độc giả xem clip Arturo Vidal 2017/18 - Nguồn: Youtube.