Chàng nam sinh 10X Nghệ An được dân mạng lùng sục là ai?

Xuất hiện trên mạng xã hội thông qua trang fanpage quy tụ những gương mặt nam thần đẹp được dân mạng sưu tầm, chàng nam sinh 10X Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý nhờ gương mặt baby, làn da mịn màng, sống mũi cao và đương nhiên là cả kho ảnh thần thái. Theo tìm hiểu, chàng nam sinh 10X Nghệ An được tìm kiếm có tên Nguyễn Tuấn Việt (sinh năm 2001, tại Hà Nội). Hiện cậu bạn này đang sinh sống và học ở trường THPT Hà Huy Tập (TP.Vinh, Nghệ An). Mặc dù mới 17 tuổi nhưng con số 35.000 người theo dõi trên trang cá nhân của Tuấn Việt khiến nhiều bậc anh, chị có mặt trong showbiz phải thèm khát. Còn với bản thân Tuấn Việt thì nghĩ rằng, mình được mọi người chú ý nhờ thường xuyên chia sẻ ảnh chụp nghệ thuật, tham gia quay các MV ngắn, làm mẫu ảnh và chăm chỉ livestream trò chuyện với mọi người trên MXH. Những lượt like và share nhiệt tình của những người mến Tuấn Việt đã đưa ảnh và clip live stream của cậu vào các diễn đàn và group kín và cũng nhờ thế mà tên tuổi của chàng nam sinh 10X này lại càng được chú ý. Tự nhận xét về mình, Tuấn Việt cho biết cậu thuộc tuýp con trai hiện đại nên không ngại trang điểm để có ngoại hình hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Thường thì tùy vào concept của bộ ảnh mà Tuấn Việt mới quyết định có nên makeup hay không. Những bức ảnh selfie đăng mạng, Việt nói mình để mặt mộc 100%. Nếu để ý kĩ về cách ăn mặc và chụp ảnh của Tuấn Việt nhiều người sẽ thấy rằng, nam sinh này có thiên hướng chủ đạo là Hàn - Trung. Thậm chí nhiều người nhận xét rằng Việt chính là hình mẫu lý tưởng để crush những năm cấp 3 cho các nữ sinh trong trường. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Tuấn Việt đã sở hữu chiều cao 1m72 và được đánh giá là khá phát triển về mặt hình thể so với bạn bè cùng trang lứa. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh trong kho ảnh thần thái của nam sinh 10X Nghệ An được dân mạng lùng sục. Mời quý độc giả xem clip 10X Nghệ An dẫn đầu cả 4 vòng thi tuần Olympia - Nguồn: Zing

