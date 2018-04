10X Nghệ An vẽ tranh xe phân khối lớn sống động như ảnh chụp

Lưu Viết Chung (nickname Chung LV) hiện là học sinh lớp 12, trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn, Nghệ An. Chung nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu các bức vẽ xe phân khối lớn sống động như ảnh chụp. Sinh ra tại vùng quê nghèo, song từ nhỏ, chàng trai đam mê tìm hiểu những chiếc xe phân khối lớn. Để biến sở thích thành hiện thật, nam sinh Nghệ An đã tự học vẽ tranh và cùng các mẫu xe trên thế giới. Viết Chung cho Zing.vn hay cậu bắt đầu tập vẽ từ tháng 11/2016. Vì đam mê xe phân khối lớn từ lâu, tình cờ thấy tranh một họa sĩ nước ngoài nên chàng trai Nghệ An đã lên mạng tìm các video hướng dẫn để luyện khả năng hội hoạ. "Trước Tết 2 tuần, mình bắt đầu vẽ Yamaha R6, đây là chiếc xe mình thích nhất nên nó hơi đặc biệt. Mình hoàn thành vào chiều 30 Tết, ký tên vào bức tranh đúng thời khắc giao thừa”, Viết Chung kể về bức tranh đầu tiên. 10X cho biết để vẽ tranh về xe phân khối lớn, điều quan trọng nhất là sự kiên tri và nhẫn nại. Theo đó, những chi tiết, cấu tạo của xe rất phức tạp, để vẽ được mất không ít thời gian và sức lực. Nam sinh bày tỏ sở thích của cậu xoay quanh vẽ và xe. Bởi vậy, việc vẽ xe phân khối lớn trên giấy có thể giúp 10X thỏa mãn mọi đam mê. Ngoài các bức tranh về xe phân khối lớn sắc nét, Viết Chung còn có vẽ chân dung theo phong cách trừu tượng. Mới tìm hiểu về hội hoạ tranh được hơn một năm, song tác phẩm của 10X Nghệ An đã được nhiều người khen ngợi. Viết Chung mong muốn sau khi ra trường có thể trở thành nhà thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp.

