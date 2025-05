Xuyên đếm lấy 7 tạng từ người chết não hồi sinh sự sống

VINMEC ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi Hệ thống Y tế Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện.

Ca ghép gan đặc biệt là của bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1–2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.