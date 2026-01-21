Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 70 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 19/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, địa chỉ trụ sở chính 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ trước ngày 01/7/2025: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50mg), số GĐKLH VD-25150- 16, số lô 0040724, NSX 26/7/2024, HD 26/7/2027 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.
Với sai phạm trên, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số tiền 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Pharmedic chi trả.
Công ty Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic do ông Lê Việt Hùng làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.
Diclofenac natri 50 mg Pharmedic là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid, thường được dùng trong các trường hợp đau và viêm mức độ nhẹ đến vừa như đau xương khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau cơ, đau lưng, bong gân, chấn thương phần mềm, đau răng, đau sau phẫu thuật hoặc đau bụng kinh. Hoạt chất diclofenac natri giúp ức chế các chất trung gian gây viêm và đau trong cơ thể, từ đó làm giảm triệu chứng khó chịu cho người bệnh.