Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 70 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Pharmedic 70 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy lô thuốc Diclofen do vi phạm chất lượng, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 19/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, địa chỉ trụ sở chính 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ trước ngày 01/7/2025: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50mg), số GĐKLH VD-25150- 16, số lô 0040724, NSX 26/7/2024, HD 26/7/2027 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic/Ảnh chụp màn hình

Với sai phạm trên, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số tiền 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Pharmedic chi trả.

Một lô sản phẩm Diclofenac natri 50 mg bị phát hiện vi phạm chất lượng mức độ 2. Ảnh Znews

Công ty Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic do ông Lê Việt Hùng làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.