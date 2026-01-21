Hà Nội

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 70 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Pharmedic 70 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy lô thuốc Diclofen do vi phạm chất lượng, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 19/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, địa chỉ trụ sở chính 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ trước ngày 01/7/2025: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50mg), số GĐKLH VD-25150- 16, số lô 0040724, NSX 26/7/2024, HD 26/7/2027 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic/Ảnh chụp màn hình

Với sai phạm trên, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số tiền 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Pharmedic chi trả.

Một lô sản phẩm Diclofenac natri 50 mg bị phát hiện vi phạm chất lượng mức độ 2. Ảnh Znews

Một lô sản phẩm Diclofenac natri 50 mg bị phát hiện vi phạm chất lượng mức độ 2. Ảnh Znews

Công ty Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic do ông Lê Việt Hùng làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.

Diclofenac natri 50 mg Pharmedic là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid, thường được dùng trong các trường hợp đau và viêm mức độ nhẹ đến vừa như đau xương khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau cơ, đau lưng, bong gân, chấn thương phần mềm, đau răng, đau sau phẫu thuật hoặc đau bụng kinh. Hoạt chất diclofenac natri giúp ức chế các chất trung gian gây viêm và đau trong cơ thể, từ đó làm giảm triệu chứng khó chịu cho người bệnh.

Sống Khỏe

Xử phạt 2 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Vĩnh Long

Với hành vi để nơi chế biến, bảo quản thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập… 2 hộ kinh doanh bị cơ quan chức năng Vĩnh Long xử phạt 20 triệu đồng.

Ngày 14/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn.V.T (SN 1978, cư trú phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) và ông Lê.T.N (SN 1991, cư trú ấp số 4, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Long Đức và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm môi trường, an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Long Đức.

Sống Khỏe

Hải Phòng xử phạt Phòng khám Nha khoa Dumi vì dính vi phạm

Các phòng khám nha khoa tại Hải Phòng vi phạm quy định pháp luật, bị xử phạt hàng chục triệu đồng và đình chỉ hoạt động do dính vi phạm.

Theo SKĐS, vừa qua, Sở Y tế thành phố Hải Phòng trong quá trình kiểm tra đột xuất đã phát hiện 2 cơ sở Răng Hàm Mặt có hành vi vi phạm trong hoạt động chuyên môn.

Theo Quyết định xử phạt 3365/QĐ-XPHC ngày 26/11/2025 của Sở Y tế Hải Phòng, thời điểm kiểm tra Hộ kinh doanh Răng hàm mặt Dumi (tầng 1, số nhà 135 đường Đa Phúc, tổ dân phố Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, nay thuộc phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, tên viết tắt Nha khoa Dumi), cơ sở này đã vi phạm hành chính với các hành vi, vi phạm hoạt động chuyên môn và quy định pháp luật.

Sống Khỏe

Tiêu hủy hơn 2.200 chai rượu nhập lậu tại Hưng Yên

Lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện hơn 2.200 chai rượu không rõ nguồn gốc, xử phạt và tiêu hủy theo quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.A.K, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, với tổng số tiền phạt 97,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm là 2.280 chai rượu nhập lậu.

Chiều ngày 12/01/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11), địa chỉ xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. Toàn bộ 2.280 chai rượu các loại đã được tiêu hủy triệt để, bảo đảm đúng quy trình, quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

