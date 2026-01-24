Xinh vượt mức, cô nàng hot girl bị nhận nhầm là AI

Mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản và châu Á được phen dậy sóng trước một khoảnh khắc đời thực đẹp đến mức không ai tin đó là người thật.
Ban công được xem là “cửa nạp khí” của ngôi nhà, vì vậy, nhiều gia đình khá giả chú trọng lựa chọn cây trồng ban công với mong muốn giữ tiền bạc, hút tài lộc.
Lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào phòng không, pháo binh và kho UAV của Nga.
Cá lăng không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, góp phần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tim mạch, não bộ và thị lực.
Claude AI bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, khiến nhiều người bỏ ChatGPT vì khả năng tư duy, lập trình và tự động hóa công việc được đánh giá là “đáng sợ”.
Đảo Palmarola (Italy) không có thị trấn hay đường giao thông, không có điện... Trải qua nhiều thế kỷ, hòn đảo thời tiền sử này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, kỳ vĩ.
Rừng phong hương gần chùa Thanh Mai vào mùa thay lá cuối năm, sắc đỏ vàng rực rỡ giữa không gian chùa cổ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in.
Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước bộ ảnh leo núi của một nữ gymer xinh đẹp, sở hữu vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin cuốn hút.
Chỉ với một đoạn video ngắn mang nội dung “học tiếng mèo kêu”, Xuân Ca tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi thu về hơn 6 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.
Mẫu SUV Fang Cheng Bao Tai 3 2026 được nâng cấp hệ truyền động, đồng thời bổ sung cảm biến LiDAR tùy chọn nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động ADAS.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1, Bọ Cạp có lộc làm ăn nhưng phải cân đối thu chi kẻo núi tiền cũng hết. Cự Giải cố gắng tránh năng lượng tiêu cực.
Trong chuyến du lịch – làm việc mới đây tại Thượng Hải, Xoài Non tiếp tục gây chú ý khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh street style đậm chất thời trang.
Porsche 911 GT3 từng thuộc sở hữu của Cường Đô la nguyên bản có màu xanh dương đậm và hiện tại, xe đã được chủ nhân cho dán đổi màu sang xanh ngọc bích nhạt.
Camulodunum là dấu mốc mở đầu cho quá trình La Mã hóa Britannia, phản ánh va chạm sâu sắc giữa đế chế và cư dân bản địa.
Cá thát lát còm (Chitala chitala) là loài cá nước ngọt quen thuộc ở Đông Nam Á, gây ấn tượng bởi hình dáng dẹt và chuyển động uyển chuyển.
Sony ký MOU lập liên doanh TV với TCL, chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai BRAVIA.
Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút.
GR Yaris đặc biệt của Toyota là một sự tri ân dành cho Sebastien Ogier, người đã giành được danh hiệu vô địch Giải đua xe đường trường thế giới (WRC) lần thứ 9.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn có những loài hoa không tàn phai mà còn nở rộ rực rỡ như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.
Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.
Mùa cỏ cháy phủ vàng thảo nguyên Tà Xùa (Sơn La), mang đến vẻ đẹp nguyên sơ, rộng mở giữa núi non trùng điệp, trở thành điểm hẹn của du khách mê xê dịch.