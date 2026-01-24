Cận cảnh body đốt mắt của 'cô giáo hot girl' Trân Trần trong bộ ảnh sinh nhật

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, bộ ảnh mừng sinh nhật mới đây của Trân Trần một lần nữa khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Trầm Phương
Trân Trần (tên thật là Trần Nam Trân, sinh năm 1996) từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Cô nổi danh với danh xưng "cô giáo hot girl" nhờ những hình ảnh xinh đẹp khi còn là sinh viên thực tập ngành sư phạm tiểu học. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, để đánh dấu cột mốc tuổi mới, người đẹp đã tung ra bộ ảnh mừng sinh nhật vô cùng quyến rũ ngay tại không gian riêng tư. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Trân Trần lựa chọn thiết kế váy tông trắng tinh khôi với chất liệu voan tầng mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần thân trên xuyên thấu, đính kết đá và dây xích lấp lánh, giúp cô khoe khéo vòng một đầy đặn cùng làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ tạo dáng đơn giản trên giường với bánh kem và bóng bay, thần thái của cựu sinh viên sư phạm vẫn cực kỳ thu hút. (Ảnh: IGNV)
Từ ánh mắt mơ màng đến nụ cười rạng rỡ bên ánh nến, Trân Trần cho thấy sự thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang theo thời gian. (Ảnh: IGNV)
Buổi tiệc được trang trí theo tông màu hồng - đen - đỏ chủ đạo với dòng chữ "Happy Birthday" nổi bật. Những phụ kiện như vương miện, mắt kính thời thượng hay những cây pháo sáng nhỏ càng làm tăng thêm vẻ lung linh, hiện đại cho bộ ảnh. Trên chiếc bánh kem trắng tinh tế còn đính kèm dòng chữ ý nghĩa: "Happy Birthday to me". (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng sinh nhật cũng như những lời khen có cánh cho vóc dáng "đồng hồ cát" của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Dù hiện tại không theo đuổi nghiệp đứng lớp mà tập trung vào công việc người mẫu ảnh và KOL, Trân Trần vẫn duy trì được sức nóng nhờ việc chăm chút ngoại hình và gu thời trang đa dạng, từ năng động đến gợi cảm, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trang Facebook cá nhân của cô có hơn 500 nghìn lượt theo dõi. Kênh TikTok cá nhân có 61.4 triệu lượt yêu thích và 3,6 triệu lượt theo dõi. Các video của Trân Trần đều có hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. (Ảnh: IGNV)
