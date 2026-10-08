Xiaomi trình làng TV S Pro RGB-Mini LED 2027 độ sáng 5.000 nit

Dòng sản phẩm mới đem đến cho người dùng 4 sự lựa chọn về kích thước màn hình bao gồm 65 inch, 75 inch, 85 inch và phiên bản khổng lồ 98 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí từ không gian phòng khách gia đình đến các phòng chiếu phim tại gia chuyên nghiệp.

Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 sở hữu công nghệ mới cùng độ sáng lên tới 5.000 nit.

Điểm cải tiến trên thế hệ TV S Pro RGB-Mini LED 2027 nằm ở cơ chế phát sáng màn hình hoàn toàn mới. Thay vì áp dụng hệ thống đèn nền màu trắng truyền thống đi qua bộ lọc màu như các dòng thiết bị trước đây, Xiaomi đã chuyển sang sử dụng các nguồn phát sáng màu đỏ, xanh lá và xanh dương riêng biệt.

Sự thay đổi sâu sắc về mặt phần cứng này giúp thiết bị tái tạo chính xác 100% không gian màu BT.2020, mang lại màu sắc sống động và chân thực đến từng chi tiết.

Bên cạnh khả năng hiển thị vượt trội, phương pháp chiếu sáng RGB trực tiếp còn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng khoảng 30% trong các phân cảnh đơn sắc nếu so sánh với các thế hệ tiền nhiệm ra mắt trước đây.

Chất lượng hình ảnh của dòng tivi mới tiếp tục được khẳng định qua thông số độ sáng đỉnh lên tới 5.000 nit cùng hệ thống vùng làm mờ cục bộ dày đặc.

Thay vì sử dụng LED trắng, dòng SmartTV mới của Xiaomi sử dụng chiếu sáng RGB trực tiếp.

Mẫu màn hình 65 inch sở hữu 2.160 vùng làm mờ, trong khi phiên bản 98 inch nâng con số này lên tới 4.860 vùng, đảm bảo khả năng kiểm soát ánh sáng tối ưu, giúp sắc đen trở nên sâu thẳm và sắc trắng đạt độ tinh khiết cao.

Nhằm tối ưu trải nghiệm xem trong những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên, Xiaomi đã phủ thêm một lớp chống phản quang đặc biệt lên bề mặt màn hình, giúp hạ tỷ lệ phản chiếu xuống mức ấn tượng là 1,8%.

Đối với cộng đồng game thủ cùng những người đam mê điện ảnh, các mẫu tivi này cung cấp độ phân giải 4K sắc nét đi kèm tần số quét nguyên bản lên đến 180Hz.

Thiết bị tích hợp đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại nhất hiện nay như khả năng biến đổi tần số quét linh hoạt VRR, công nghệ bù chuyển động MEMC và chuẩn AMD FreeSync Premium Pro nhằm loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xé hình hay giật lag.

Sở hữu tần số quét 185Hz cùng khả năng biến đổi tần số quét linh hoạt VRR.

Khả năng kết nối ngoại vi cũng được chăm chút kỹ lưỡng với bốn cổng HDMI 2.1 (bao gồm một cổng hỗ trợ eARC), kết nối không dây Wi-Fi 6, cổng mạng Ethernet cùng các cổng USB tiêu chuẩn.

Sức mạnh vận hành bên trong của TV S Pro RGB-Mini LED 2027 đến từ bộ vi xử lý 4 nhân Cortex-A73 kết hợp cùng 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, chạy trên nền tảng hệ điều hành HyperOS 4 tối ưu.

Đáng chú ý, hệ thống còn tích hợp một cảm biến radar sóng milimét có khả năng tự động nhận diện vị trí người ngồi trong phòng để tinh chỉnh hướng phát hình ảnh và âm thanh sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Hệ thống âm thanh của dòng sản phẩm này cũng rất mạnh mẽ với tổng công suất 130W theo cấu hình 2.1.2 kênh, bao gồm các kênh âm thanh hướng trần tạo hiệu ứng vòm chân thực cùng một loa trầm tích hợp, toàn bộ đều được tinh chỉnh bởi các chuyên gia từ Harman.

Sở hữu thiết kế tối giản cùng hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi Harman.

Đi kèm với thiết bị là chiếc điều khiển từ xa Bluetooth tích hợp công nghệ NFC giúp thao tác truyền chiếu màn hình nhanh chóng và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C tiện lợi.

Về khía cạnh thẩm mỹ, Xiaomi tiếp tục duy trì phong cách thiết kế tối giản nhưng sang trọng với phần khung viền kim loại chắc chắn cùng độ mỏng ấn tượng. Phiên bản 65 inch có độ dày chỉ 49,7mm, trong khi phiên bản 98 inch dừng lại ở mức 54,9mm. Cả hai đều tương thích với loại giá treo tường siêu mỏng, giúp khoảng cách giữa tivi và bề mặt tường chỉ còn vỏn vẹn 5mm.

Hiện tại, dòng tivi Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 đã chính thức được mở bán. Mức giá niêm yết cho từng phiên bản bao gồm 23 triệu đồng cho bản 65 inch, 27 triệu đồng cho bản 75 inch, 34 triệu đồng cho bản 85 inch và 150 triệu đồng cho phiên bản 98 inch cao cấp nhất.