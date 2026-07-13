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Xiaomi N90 lộ diện - SUV PHEV chạy hơn "full bình" tới 1.500 km

Số hóa - Xe

Xiaomi N90 lộ diện - SUV PHEV chạy hơn "full bình" tới 1.500 km

Sau hơn một năm liên tục xuất hiện dưới dạng tin đồn và thử nghiệm, mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi là N90 đã lần đầu lộ diện.

Nguyễn Chung
Sau hơn một năm liên tục xuất hiện dưới dạng tin đồn và xe thử nghiệm, mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi mang mã N90 đã lần đầu lộ diện thông qua hồ sơ đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT).
Sau hơn một năm liên tục xuất hiện dưới dạng tin đồn và xe thử nghiệm, mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi mang mã N90 đã lần đầu lộ diện thông qua hồ sơ đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT).
Không chỉ sở hữu kích thước thuộc nhóm SUV cỡ lớn, mẫu xe còn gây chú ý khi được phát triển theo hướng trở thành một không gian sinh hoạt đa năng, đồng thời đánh dấu bước chuyển mới của Xiaomi sang công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Không chỉ sở hữu kích thước thuộc nhóm SUV cỡ lớn, mẫu xe còn gây chú ý khi được phát triển theo hướng trở thành một không gian sinh hoạt đa năng, đồng thời đánh dấu bước chuyển mới của Xiaomi sang công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Theo các tài liệu được công bố, mẫu SUV mới mang tên mã N90 và sẽ là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng xe Sky Nomad do Xiaomi phát triển. Khác với hai mẫu xe hiện tại là sedan SU7 và SUV YU7, N90 được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với phong cách thiết kế hoàn toàn mới.
Theo các tài liệu được công bố, mẫu SUV mới mang tên mã N90 và sẽ là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng xe Sky Nomad do Xiaomi phát triển. Khác với hai mẫu xe hiện tại là sedan SU7 và SUV YU7, N90 được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với phong cách thiết kế hoàn toàn mới.
Theo hồ sơ đăng kiểm, Xiaomi sẽ cung cấp cả phiên bản tiêu chuẩn và biến thể hướng đến nhu cầu dã ngoại, cắm trại. Phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi N90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.080 mm.
Theo hồ sơ đăng kiểm, Xiaomi sẽ cung cấp cả phiên bản tiêu chuẩn và biến thể hướng đến nhu cầu dã ngoại, cắm trại. Phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi N90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.080 mm.
Với thông số mới lộ diện, mẫu xe nằm trong nhóm SUV cỡ lớn trên thị trường. Đối với phiên bản cắm trại, chiều cao được nâng lên 1.925 mm nhằm tích hợp phần mui có thể mở rộng cùng khu vực giường ngủ bố trí phía trên nóc xe.
Với thông số mới lộ diện, mẫu xe nằm trong nhóm SUV cỡ lớn trên thị trường. Đối với phiên bản cắm trại, chiều cao được nâng lên 1.925 mm nhằm tích hợp phần mui có thể mở rộng cùng khu vực giường ngủ bố trí phía trên nóc xe.
Qua những hình ảnh đầu tiên, N90 không còn sở hữu ngôn ngữ thiết kế mềm mại, tối ưu khí động học như SU7 hay YU7. Thay vào đó, mẫu SUV mới chuyển sang kiểu dáng hình hộp với các đường nét vuông vức nhằm tối đa hóa không gian bên trong khoang hành khách.
Qua những hình ảnh đầu tiên, N90 không còn sở hữu ngôn ngữ thiết kế mềm mại, tối ưu khí động học như SU7 hay YU7. Thay vào đó, mẫu SUV mới chuyển sang kiểu dáng hình hộp với các đường nét vuông vức nhằm tối đa hóa không gian bên trong khoang hành khách.
Trên nóc xe xuất hiện cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Quan sát từ bên hông, tổng thể thiết kế của N90 được nhiều người nhận xét có phần gợi nhớ đến Rolls-Royce Cullinan. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi N90 nằm ở cách bố trí khoang nội thất.
Trên nóc xe xuất hiện cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Quan sát từ bên hông, tổng thể thiết kế của N90 được nhiều người nhận xét có phần gợi nhớ đến Rolls-Royce Cullinan. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi N90 nằm ở cách bố trí khoang nội thất.
Theo hình ảnh mô phỏng, hai ghế trước có thể xoay 180 độ để hướng về phía sau. Khi kết hợp với bàn gấp đặt ở trung tâm, không gian trong xe có thể trở thành một phòng họp hoặc khu vực làm việc lưu động. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập phẳng hoàn toàn, tạo thành một mặt sàn lớn phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi.
Theo hình ảnh mô phỏng, hai ghế trước có thể xoay 180 độ để hướng về phía sau. Khi kết hợp với bàn gấp đặt ở trung tâm, không gian trong xe có thể trở thành một phòng họp hoặc khu vực làm việc lưu động. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập phẳng hoàn toàn, tạo thành một mặt sàn lớn phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi.
Khoang cabin sử dụng vật liệu bọc da, đi kèm màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Xiaomi sẽ cung cấp cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, trong đó trang bị tiêu chuẩn gồm ghế không trọng lực ở hàng ghế thứ hai cùng màn hình giải trí gắn trên trần xe có thể di chuyển linh hoạt.
Khoang cabin sử dụng vật liệu bọc da, đi kèm màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Xiaomi sẽ cung cấp cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, trong đó trang bị tiêu chuẩn gồm ghế không trọng lực ở hàng ghế thứ hai cùng màn hình giải trí gắn trên trần xe có thể di chuyển linh hoạt.
Xe được xây dựng trên nền tảng Kunlun do Xiaomi tự phát triển và cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng sở hữu hệ truyền động EREV, thay vì cấu hình thuần điện (BEV) như trước đây. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hệ dẫn động điện với hai mô-tơ có công suất lần lượt 282 và 134 mã lực. Xe có tốc độ tối đa đạt 190 km/h.
Xe được xây dựng trên nền tảng Kunlun do Xiaomi tự phát triển và cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng sở hữu hệ truyền động EREV, thay vì cấu hình thuần điện (BEV) như trước đây. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hệ dẫn động điện với hai mô-tơ có công suất lần lượt 282 và 134 mã lực. Xe có tốc độ tối đa đạt 190 km/h.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 76 kWh, cho phép N90 di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường từ 363 - 370 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi động cơ xăng tham gia phát điện để sạc pin, tổng phạm vi hoạt động của xe được công bố vượt mốc 1.500 km. Việc Xiaomi lần đầu đưa công nghệ EREV lên một mẫu SUV cỡ lớn cho thấy hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 76 kWh, cho phép N90 di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường từ 363 - 370 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi động cơ xăng tham gia phát điện để sạc pin, tổng phạm vi hoạt động của xe được công bố vượt mốc 1.500 km. Việc Xiaomi lần đầu đưa công nghệ EREV lên một mẫu SUV cỡ lớn cho thấy hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm.
Video: Mẫu xe SUV Xiaomi Sky Nomad N90 2027 lộ diện.
Nguyễn Chung
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