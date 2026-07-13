Xiaomi N90 lộ diện - SUV PHEV chạy hơn "full bình" tới 1.500 km

Sau hơn một năm liên tục xuất hiện dưới dạng tin đồn và thử nghiệm, mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi là N90 đã lần đầu lộ diện.