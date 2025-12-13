Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Xếp bàn bi-a, gái xinh bỗng trở thành tâm điểm chú ý của netizen

Diễm Quỳnh nhanh chóng khiến hội anh em “đổ gục” chỉ sau vài khoảnh khắc xuất hiện trong các video liên quan đến bida.

Thiên Anh
Phan Thị Diễm Quỳnh đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt thiện cảm cùng phong thái tự tin, cô nàng nhanh chóng khiến hội anh em “đổ gục” chỉ sau vài khoảnh khắc xuất hiện trong các video liên quan đến bida.
Điều đặc biệt hơn cả, Diễm Quỳnh không chỉ xuất hiện với vai trò người tham gia hay người trải nghiệm, mà còn đảm nhận luôn vị trí nữ trọng tài bida.
Hot girl này xuất hiện trong trang phục chỉnh chu, tác phong nghiêm túc, thực hiện chuẩn từng thao tác của một trọng tài chuẩn mực đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ.
Không chỉ đẹp, Diễm Quỳnh còn toát lên sự chuyên nghiệp hiếm thấy ở những content creator theo đuổi nội dung thể thao giải trí. Đây chính là lý do khiến cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi, đồng thời chia sẻ rầm rộ những video của cô nàng.
Những nội dung mà Diễm Quỳnh đăng tải trên mạng xã hội thời gian gần đây đều nhận được lượng tương tác “khủng”.
Từ những khoảnh khắc đứng bàn, quan sát trận đấu cho đến các đoạn clip Diễm Quỳnh hướng dẫn thao tác trong bida, tất cả đều thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.
Một trong số đó, nổi bật nhất chính là video ghi lại khoảnh khắc cô nàng trổ tài “xếp bi” bằng tay không với độ chuẩn xác cao, khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Trong đoạn clip, Diễm Quỳnh xuất hiện với găng tay chuyên dụng, nhẹ nhàng sắp xếp từng viên bi vào đúng vị trí, thao tác dứt khoát nhưng vẫn vô cùng mềm mại. Kết quả là chỉ sau vài giây, các viên bi đã được điều hướng chuẩn chỉnh. Nhiều người xem thậm chí còn để lại bình luận, cho rằng họ chưa từng thấy ai “xếp bi” đẹp mắt và gọn gàng đến vậy.
Với việc xây dựng hình ảnh chỉn chu, nội dung thú vị và phong thái làm việc bài bản, Diễm Quỳnh hứa hẹn sẽ còn viral hơn nữa.
Sự nghiêm túc của Diễm Quỳnh trong từng chi tiết nhỏ khiến người xem cảm nhận được niềm đam mê thật sự dành cho bộ môn bida, một điều mà không phải hot girl nào cũng làm được.
Thiên Anh
