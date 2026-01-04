Hà Nội

Tận mục loài khủng long 'bàn tay khủng khiếp', bí ẩn nhất thế giới

Giải mã

Tận mục loài khủng long 'bàn tay khủng khiếp', bí ẩn nhất thế giới

Deinocheirus là loài khủng long bí ẩn bậc nhất, từng khiến giới khoa học bối rối suốt nhiều thập kỷ vì hóa thạch không hoàn chỉnh.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi mang ý nghĩa “bàn tay khủng khiếp”. Deinocheirus được đặt tên dựa trên cặp chi trước khổng lồ phát hiện năm 1965 tại sa mạc Gobi, với móng vuốt dài và chắc khỏe. Ảnh: Pinterest.
Có cánh tay dài bất thường so với cơ thể. Mỗi chi trước của Deinocheirus dài hơn 2,4 mét, dài hơn cả chiều cao một người trưởng thành. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng toàn thân chỉ được biết đến rất muộn. Phải đến năm 2014, các nhà khoa học mới công bố bộ xương gần hoàn chỉnh, giải mã hình dáng thật sự của loài. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những loài khủng long thuộc nhóm ornithomimosaur lớn nhất từng tồn tại. Deinocheirus có thể dài tới 11 mét và nặng khoảng 6–7 tấn, phá vỡ hình ảnh “khủng long đà điểu” nhỏ nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu bướu lớn trên lưng. Các gai xương cao bất thường tạo nên cấu trúc giống bướu, có thể dùng để trữ mỡ, điều hòa thân nhiệt hoặc phô diễn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn rất linh hoạt. Dấu vết hóa thạch cho thấy Deinocheirus ăn cả cá, thực vật thủy sinh và động vật nhỏ, chứng tỏ nó là loài ăn tạp. Ảnh: Pinterest.
Sống gắn liền với môi trường đầm lầy cổ đại. Cấu trúc xương và trầm tích đi kèm cho thấy Deinocheirus thường sống gần sông, hồ và vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Làm thay đổi nhận thức về tiến hóa khủng long. Deinocheirus cho thấy khủng long có thể phát triển những hình dạng cực kỳ dị biệt ngoài mọi khuôn mẫu quen thuộc. Ảnh: Pinterest.
