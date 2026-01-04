Hà Nội

“MC chân dài nhất Việt Nam” khoe body miễn chê trong bikini quyến rũ

Cộng đồng trẻ

“MC chân dài nhất Việt Nam” khoe body miễn chê trong bikini quyến rũ

Những ngày đầu năm, MC Thanh Thanh Huyền khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng với trang phục bikini gợi cảm.

Thiên Anh
Không cần tạo dáng cầu kỳ, nữ MC Thanh Thanh Huyền vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái tự tin, vóc dáng chuẩn mẫu và phong cách thời trang tinh tế, tôn trọn lợi thế hình thể.
Trong khung cảnh hồ bơi xanh mát và khu nghỉ dưỡng sang trọng, Thanh Thanh Huyền lựa chọn bikini họa tiết nhẹ nhàng, phối cùng áo choàng mỏng và kính râm bản lớn. Ánh nắng tự nhiên càng làm nổi bật làn da sáng khỏe, bờ vai thon và vòng eo săn chắc. Những khoảnh khắc nằm thư giãn trên ghế dài hay sải bước trên lối đi lát đá mang đến cảm giác phóng khoáng, đầy năng lượng mùa hè.
Điểm khiến người xem không thể rời mắt chính là đôi chân dài trứ danh – lợi thế giúp Thanh Thanh Huyền luôn nổi bật dù xuất hiện trong bất kỳ trang phục nào.
Với chiều cao 1m70 và tỷ lệ cơ thể cân đối, Thanh Thanh Huyền khéo léo chọn những thiết kế cắt gọn, khoe trọn đường cong mềm mại mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin giúp hình ảnh của nữ MC vừa quyến rũ, vừa hiện đại.
Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc, Thanh Thanh Huyền còn được khán giả ngưỡng mộ bởi tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp.
Sinh năm 1996, MC Thanh Thanh Huyền có tên đầy đủ Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, cô là MC song ngữ nổi tiếng của VTV.
Khán giả quen thuộc với hình ảnh một nữ dẫn chương trình thông minh, linh hoạt qua các chương trình như S-Vietnam, Siêu mẫu nhí, Tạp chí du lịch, Sài Gòn đêm thứ 7… Đặc biệt, Thanh Thanh Huyền được mệnh danh là “MC 3000 chữ” khi có thể dẫn dắt hàng nghìn chữ, hàng chục tên riêng hoàn toàn không cần kịch bản – kỹ năng hiếm có trong giới MC.
Bên cạnh sự nghiệp dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn có thành tích nhan sắc ấn tượng. Cô từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam 2023, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm International 2023 và xuất sắc vào Top 20. Những dấu ấn này giúp cô khẳng định hình ảnh một người đẹp trí tuệ, đa năng, không ngừng hoàn thiện bản thân.
Về học vấn, Thanh Thanh Huyền từng là thủ khoa ngành Kinh doanh Thương mại (Đại học Nha Trang), sau đó tiếp tục theo học Truyền thông đa phương tiện (HUTECH). Nền tảng học tập vững chắc cùng khả năng ngoại ngữ trôi chảy giúp cô tự tin đảm nhiệm vai trò MC ở nhiều sự kiện quốc tế.
Ngoài ra, nữ MC còn được biết đến với gia thế vững vàng, khi gia đình có vị thế xã hội cao, là chỗ dựa tinh thần để cô an tâm phát triển sự nghiệp.
